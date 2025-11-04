Моңғолиядан 1 ешкі қанша теңгеге сатып алынады – министр жауабы
АСТАНА. KAZINFORM – Моңғолиядан ешкілердің біреуі шамамен 50 мың теңгеден сатып алынуы мүмкін. Бұл туралы Үкімет отырысынан кейінгі брифингте Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров айтты.
- Үлкен жұмыс істелініп жатыр. Ол кісімен Моңғолияға (бұрынғы Сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу) барғанда 500 мың ешкі алуға келіскенбіз. Қазір ол мемлекет жабық. Оны ашу үшін біраз қағаз құжаттарын дайындап, бір қолайлы облысын таңдаймыз. Ол үшін орынбасарым бастаған комиссия Моңғолияға барып, инспекция жасайды. Содан кейін ешкілерді әкеле бастаймыз. Иә, олар түбітті ешкілер. Сондықтан аламыз деген шаруашылықтар бар, - деді министр БАҚ өкілдерінің сауалына орай.
Оның атап өтуінше, ешкілер мемлекет қаражатына сатып алынбайды. Шаруаларға несиелер беріледі.
- Абай, Алматы облыстары ешкі сатып алуға қызығушылық танытып отыр. Сондықтан келісімшартқа отырғаннан кейін жеткізе бастаймыз. Меніңше, жазға таман орын алады. Өйткені, келісімшартқа отыруға, инспекция жасауға, тексеруге біраз уақыт керек. Ешкіні қандай бағамен сатып алатынын шаруалар өздері келіседі. Орташа 50 мың теңгенің маңайында, - деді Айдарбек Сапаров.
Айта кетейік, Батыс Қазақстанда 65 қой-ешкі қырылып қалды.