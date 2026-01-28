Моңғолияға эскпортталатын Қазақстан тауарларының көлемі артады – заң жобасы
АСТАНА. KAZINFORM — Парламент Мәжілісінің қарауына «Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше мемлекеттер және екінші тараптан Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялау туралы» заң жобасы енгізілді.
- Аталған келісімге 2025 жылғы 27 мусымда Минскіде қол қойылды. Келісімнің негізгі мақсаты - Еуразиялық экономикалық одақ елдері мен Моңғолия арасындағы сауда қатынастарын дамыту және нығайту. Сонымен қатар Қазақстан тауарларын Моңғолия нарығына шығаруға қолайлы жағдай жасалады. Осы орайда Мәжілістің Экономикалық реформа және өңірлік даму комитеті заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеуге дайын, - деді депутат Нұртай Сабильянов Мәжілістің жалпы отырысында.
Бұдан бұрын хабарланғандай, өткен жылғы қаңтар-қарашадағы Қазақстан мен Моңғолия арасындағы тауар айналымы $121,5 млн-ға жеткен.