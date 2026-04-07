    22:13, 07 Сәуір 2026 | GMT +5

    Монте-Карло мастерс турнирінде Бублик алғашқы қарсыласын ұтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик Монте-Карло мастерс турнирін жеңіспен бастады.

    Александр Бублик
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Қазақстандық теннисші әлемнің бұрынғы 6-ракеткасы, қазіргі кезде 199-орында тұрған франциялық, 39 жастағы Гаэль Монфистің меселін қайырды.
    Екі сет те 6:4 есебімен аяқталды.

    Бір сағат 17 минутқа созылған бәсекеде Бублик 4 эйспен бірге 7 брейк-пойнттың үшеуін құр жіберген жоқ. Монфис 2 эйс, 1 брейкпен шектелді.

    Александр Бублик үшінші айналымға шығу үшін әлемнің 13-ракеткасы, чехиялық Иржи Легечка немесе рейтингіде 39-сатыдағы чилилік Алехандро Табилоның қай жеңгенімен таласады. 

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 77-орындағы Александр Шевченко алғашқы айналымнан аса алмады. Ол әлемнің 51-ракеткасы, хорватиялық Марин Чиличке есе жіберді — 1:6, 3:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын 16 жастағы қазақстандық теннисшінің Алжирдегі жарыста чемпион атанғанын жазған болатынбыз. 

    Ғайсағали Сейтақ
