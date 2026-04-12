Мопед тізгіндегенде нені білу қажет – полиция ескерту жасады
СЕМЕЙ. KAZINFORM – Абай облысының полиция қызметкерлері мопед жүргізушілері білуі тиіс маңызды ережелерді еске салады.
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, көшелерде зулап жүрген мопедтер – жай ғана ыңғайлы көлік емес, олар толыққанды жауапкершілікті талап ететін қозғалыс құралы.
– Мопед тізгіндеу еркіндік сыйлағанымен, ол еркіндік тәртіппен ұштасқанда ғана қауіпсіз болады. Сондықтан мопед жүргізушісі міндетті түрде тиісті санаттағы жүргізуші куәлігіне (A1, A немесе B) ие болуы тиіс. Одан соң мопедті тіркеу керек. Мемлекеттік тіркеу нөмірі мен техникалық паспортының болуы – заң талаптарын орындау ғана емес, кез келген жағдай кезінде сіздің құқықтарыңызды қорғаудың кепілі, - делінген ақпаратта.
Жүргізуші де, жолаушы да мотошлем киюге міндетті. Мопедпен жүру жолдың оң жақ жиегімен немесе арнайы велосипед жолдарымен жүзеге асырылуы тиіс. Ал тротуар – жаяу жүргіншілерге арналған аймақ.
– Рөлге ешқашан мас күйде отырмаңыз. Мас күйде болсаңыз реакцияңыз төмендеп, қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін. Бұл тек заң бұзушылық емес, адам өміріне төнген нақты қауіп, - делінген хабарламада.
Еске салсақ, осыған дейін Атырауда көлік қағып кеткен 8 жасар оқушы оқиға орнында көз жұмғаны хабарланған.