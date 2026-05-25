«Мойынты – Қызылжар» теміржол желісі несімен тиімді
АСТАНА. KAZINFORM - Елімізде Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту аясында жүзеге асырылып жатқан маңызды инфрақұрылымдық жобалардың бірі — «Мойынты – Қызылжар» жаңа теміржол желісінің құрылысы жалғасып жатыр.
Ұзындығы 300 шақырымнан асатын жаңа теміржол желісі Қарағанды және Ұлытау облыстары аумағы арқылы өтіп, Мойынты мен Қызылжар станцияларын байланыстырады. Бұл учаске Транскаспий халықаралық көлік бағытының негізгі бөліктерінің бірі саналады. Жаңа желі іске қосылғаннан кейін жүк тасымалының қашықтығы 149 шақырымға қысқарады, Мойынты – Жарық учаскесіндегі жүктеме азаяды, контейнерлік пойыздардың қозғалыс жылдамдығы артып, Қазақстанның экспорттық және транзиттік әлеуеті күшейеді.
Қазіргі таңда негізгі жер жұмыстарының 90 пайыздан астамы аяқталды. Рельс пен шпал төсеу жұмыстары 40 пайызға орындалған. Көпірлер, құбырлар, жол өткелдері және мал өткелдері секілді нысандарды салу мен монтаждау жұмыстарының 65 пайыздан астамы біткен.
Жобаны жүзеге асыруға оннан астам мердігер ұйым тартылған. Құрылыс жұмыстары тәулік бойы жүргізіліп жатыр. Нысанда 1700-ден астам маман мен 670-тен аса техника жұмыс істеп жатыр.
Құрылыс барысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің тұрақты бақылауында.
Жоспарға сәйкес, теміржол желісін пайдалануға беру биылға жылға жоспарланған.
Осыған дейін Достық-Мойынты және Алматы айналма темір жолының құрылысы биыл аяқталатыны туралы жаздық.