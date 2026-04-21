10:32, 21 Сәуір 2026 | GMT +5
Мұғалімдер ерекше балалармен жұмыс курстарына жіберіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов мұғалімдерге арнап ерекше балалармен жұмыс курстарын тұрақты негізді ұйымдастыруды тапсырды.
- Педагогтерде ерекше балалармен және ересектермен жұмыс істеу дағдысы толық қалыптаспаған. Мысалы, мұғалімдердің барлығы бірдей ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылармен қалай тиімді қарым-қатынас орнату керектігін біле қоймайды, - деді Олжас Бектенов.
Премьер-министр мұны азаматтардың өтініштерін негізге алып айтып отырғанын түсіндірді.
- Оқу-ағарту министрлігі ерекше балалармен жұмыс істеу бойынша мұғалімдерге арналған оқыту курстарын тұрақты негізде өткізуі қажет, - деді Үкімет басшысы.
Сондай-ақ, ол Олжас Бектенов жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды.