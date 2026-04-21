    10:32, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Мұғалімдер ерекше балалармен жұмыс курстарына жіберіледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов мұғалімдерге арнап ерекше балалармен жұмыс курстарын тұрақты негізді ұйымдастыруды тапсырды.

    ерекше балалар
    Фото: Астана әкімдігі

    - Педагогтерде ерекше балалармен және ересектермен жұмыс істеу дағдысы толық қалыптаспаған. Мысалы, мұғалімдердің барлығы бірдей ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушылармен қалай тиімді қарым-қатынас орнату керектігін біле қоймайды, - деді Олжас Бектенов.

    Премьер-министр мұны азаматтардың өтініштерін негізге алып айтып отырғанын түсіндірді.

    - Оқу-ағарту министрлігі ерекше балалармен жұмыс істеу бойынша мұғалімдерге арналған оқыту курстарын тұрақты негізде өткізуі қажет, - деді Үкімет басшысы.

    Сондай-ақ, ол Олжас Бектенов жеке компанияларды мұқтаж адамдарды қолдауға шақырды. 

    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
