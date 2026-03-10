Мұнай бағасы 15%-ға төмендеді: Brent баррелі 83 долларға бағаланды
АСТАНА. KAZINFORM — Энергоресурстар бағасының төмендеуі АҚШ президенті Дональд Трамп Ирандағы әскери қақтығысты тоқтататынын хабарлағаннан кейін бірден басталды, деп хабарлайды Reuters.
Сауда кезінде мұнай бағасы 82 доллардан төмен түсті. Бағаның төмендеуі АҚШ президентінің Ирандағы қақтығысты тоқтататыны туралы хабарламасынан кейін байқалды. Бұл бағаның күрт төмендеуі 9 наурызда баррель бағасы 119 долларға жеткен кезеңмен салыстырғанда айтарлықтай айырмашылықты көрсетеді.
Wood Mackenzie компаниясының бас аналитигі Саймон Флауэрс біршама уақыт бойы мұнай бағасы жоғары деңгейде сақталатынын атап өтті. Тіпті, Ирандағы шиеленіс жақын арада аяқталса да, шикізат жеткізілімдері тез қалпына келе қоймайды.
— Қақтығыс аяқталғаннан кейін барлық жеткізу тізбегін тез қалпына келтіру мүмкін емес. Мұнай өңдеу зауыттарында немесе порттарда сақталған мұнай өнімдерін кемелер арқылы салыстырмалы түрде тез жөнелтуге болады. Бірақ егер ұңғымалар ұзақ уақыт тоқтатылса, өндірісті толық көлемде қалпына келтіру апталар немесе айлар алуы мүмкін, — деді Флауэрс Reuters агенттігіне берген сұхбатында.
Сонымен қатар, мұнай бағасының төмендеуі G7 елдерінің мұнай резервтерін босатуға дайын болуымен де байланысты болды.