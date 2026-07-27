Мұнай бағасы АҚШ пен Иранның шабуылдары тоқтағаннан кейін күрт төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM – Иран мен негізгі кеме қатынасы бағыттарына қатысты жағдай әлемдік энергетикалық нарықты қалыптастыруды жалғастырып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі.
Дүйсенбіде АҚШ пен Иран өзара шабуылдарын тоқтатқаннан кейін әлемдік мұнай бағасы күрт төмендеді. CNN мәліметінше, Астана уақытымен сағат 12:37-ге қарай Brent маркалы мұнайдың бағасы 6,7%-ға төмендеп, барреліне 90 долларды құрады, ал америкалық WTI маркалы мұнайдың бағасы 6,1%-ға, 84 долларға дейін арзандады.
Өткен аптада ғана АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыстың ушығуы аясында Brent маркалы мұнай бағасы мамыр айынан бері алғаш рет барреліне 100 доллардан асты. Енді баға белгілеуді төмендету нарыққа қатысушылардың соғыс қимылдарын тоқтату келіссөздерін қайта бастауға жол ашып, Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасына қауіп төндіреді деген үміттеріне байланысты болып отыр.
АҚШ Иранға шабуылдарын 13 түн қатарынан бомбалаудан кейін тоқтатты. Сенбіге қараған түні, жексенбі немесе дүйсенбі күндері АҚШ-тың жаңа шабуылдары тіркелген жоқ.
АҚШ-тың БҰҰ жанындағы тұрақты өкілі Майк Уолттың мәлімдеуінше, президент Дональд Трамп дипломатиялық күш-жігерге «біршама кеңістік» ұсынуға шешім қабылдады.
Бұл ретте Reuters пен Axios дереккөздерге сілтеме жасай отырып әскери кеңесшілердің Ақ үйге алдын ала белгіленген нысандардың көпшілігі таусылғанын және оқ-дәрі қорының, соның ішінде әуе қорғанысының тосқауылдарының таусылу қаупі бар екенін ескерткеннен кейін үзіліс болғанын хабарлады.
Иран сондай-ақ жауап шабуылдарын тоқтатты. Ирандық армия өкілі Мохаммад Акрамния Тегеранның әрекеттері жауап сипатында болғандықтан операциялар АҚШ шабуылдары басылған соң тоқтатылғанын мәлімдеді.
Иранның жоғары лауазымды шенеунігі бұған дейін Reuters агенттігіне Тегеранның ұстанымы «соққыға соққы» қағидатына негізделгенін айтып, АҚШ шабуылдарын қайта бастамаса, Иран да жаңа операциялардан бас тартатынын атап өтті. Бұл ретте ол Иран басшылары қазіргі үзілісті Вашингтон ұстанымының өзгергенінің дәлелі ретінде емес, тактикалық тұрғыдан қарастыратынын қосты.
Бағаның төмендеуіне ықпал еткен қосымша фактор Иранның Ормуз бұғазы бойынша Оманмен келіссөздегі ілгерілеу туралы хабарламалары болды, бұл жағдайдың шиеленісуді азайтуға деген үмітті арттырды.
Қазіргі үзіліс екі аптаға жуық созылған шайқастан кейін орын алды, бұл бұрын қолданыста болған 60 күндік атысты тоқтатуды тоқтатты.
20 шілдеде АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Иран аумағына жасалған кезекті соққылар легінің аяқталғанын хабарлады.
Бұған дейін 19 шілдеде CENTCOM америкалық әскери күштердің Иран аумағына кезекті соққылар сериясын бастағанын хабарлаған болатын.
Шабуыл тоқтатылғанына қарамастан, мұнай нарығына қатысушылар сақтық танытып отыр. Демалыс күндері Ормуз бұғазы арқылы 10-нан аз жүк кемесі өтті, әскери қақтығысқа дейін бұл жолды күн сайын шамамен 100 коммерциялық кеме пайдаланған.
Йемендегі хусит көтерілісшілерінің Баб-әл-Мандеб бұғазындағы мұнай танкерлеріне ықтимал шабуылдары қосымша қауіп болып қалып отыр. Сарапшылар жаңа шабуылдар жағдайында бір уақытта екі негізгі бағыт – Парсы шығанағы және Қызыл теңіз арқылы мұнай жеткізіліміне кедергі келтіруі мүмкін екенін ескертті.