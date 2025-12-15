KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:24, 15 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мұнай өңдеу зауыттары жекеменшікке берілмейді - Ақкенженов

    АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов еліміздегі мұнай өңдеу зауыттарының жекешелендірілетініне қатысты мәліметті жоққа шығарды.

    Атырау МӨЗ сұйытылған мұнай газы өндірісін қайта бастады
    Фото: Энергетика министрлігі

    - Адамдар, кейбір сарапшылар белгілі бір мемлекеттік активтің тым арзанға сатылатыны жайында айтқаны қатесуге алып келеді. белгілі бір активті бағалаудың бірнеше тәсілі бар. Тәсілдердің бірі – бұл мүліктің шынайы құны. Екіншісі – EBITDA экономикалық көрсеткіш анықтамасы, көбейтілген коэффициенті. Сондықтан аталған активтер тым арзанға сатылады деу дұрыс емес, - деді министр.

    Оның айтуынша, мұнай өңдеу зауыттары табысы өте жоғары кәсіпорын. Қазір «ҚазМұнайГаз» компаниясы арқылы мемлекет олардың акционері саналады және дәл бүгінде оларды сатуды жоспарлап отырған жоқ.

    - Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі аталған активтерді өздерінің қызметтеріне орай жекешелендіру картасына қойды. Яғни, олар бүгінде мұнай өңдеу секторының толығымен мемлекет қолына шоғарланғанын көріп отыр. Агенттіктің негізгі қызметі – мұндай бәсекелестікті дамыту. Сондықтан да олар дұрыс бәсекелестік тұрғысында экономикамыздың түрлі секторы дамуы үшін бәрін жасайды. Бірақ, бұл аталған активтерді мемлекет сататынын білдірмейді, - деді Ерлан Ақкенженов. 

    Бұған дейін министр Шымкент мұнай өңдеу зауытын 6 млн тоннадан 12 млн тоннаға дейін, Атырау мұнай өңдеу зауытын 5,5 млн тоннадан 6,7 млн тоннаға дейін және Павлодар мұнай-химия зауытын 5,5 млн тоннадан 9 млн тоннаға дейін кеңейту жұмыстары жоспарлы түрде жалғасып жатқанын айтты.

    Тегтер:
    ҚР Энергетика министрлігі Мұнай Сауда
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
