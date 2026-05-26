Муниципалдық сайлау Италиядағы Мелони үшін жаңа сынақ болмақ
АСТАНА. KAZINFORM – Италияда 700 муниципалитетте мэрлер мен жергілікті кеңестерді сайлау басталды. Сот реформасы жөніндегі референдумдағы сәтсіздіктен кейін бұл дауыс беру Премьер-министр Джорджа Мелони үкіметі үшін маңызды саяси сынақ ретінде бағаланып отыр. Бұл туралы Euronews жазды.
Жексенбі күні сағат 7:00-ден 23:00-ге дейін және дүйсенбі күні 7:00-ден 15:00-ге дейін алты миллионнан астам италиялық 700 муниципалитетте мэрлер мен жаңа қалалық кеңестерді сайлайды. Олардың қатарында өңірдегі бір үлкен қала – Венеция, сондай-ақ он бес провинциялық орталық бар.
Халқы 15 мыңнан асатын муниципалитеттерде дауыс берудің екінші туры 7 және 8 маусымға жоспарланған. Дәл осы күндері Сардиниядағы 149 муниципалитетте де сайлау өтеді, ал ондағы екінші тур 21 және 22 маусымға белгіленген.
Дауыс беру Венецияда және провинциялардың әкімшілік орталықтары саналатын он бес қалада өтеді. Олар: Андрия, Агридженто, Ареццо, Авеллино, Кьети, Кротоне, Энна, Фермо, Лекко, Мачерата, Мантуя, Мессина, Пистойя, Прато, Реджо-ди-Калабрия, Салерно және Трани.
Мелони үшін жаңа сынақ
Бұл дауыс беру Мелони үкіметі үшін алғашқы маңызды сынақтардың бірі болмақ. Ол сот төрелігі мәселелері бойынша референдум сәтсіз аяқталғаннан кейін елдегі қолдаудың қаншалықты тұрақты екенін көрсетеді.
Бұл сайлау науқаны оңшыл-орталық көпшілікті электоратпен байланысының беріктігіне сендіруі мүмкін. Немесе, керісінше, келесі жылғы парламенттік сайлау қарсаңында жаңа алаңдатарлық белгіге айналуы ықтимал.
Сонымен қатар дауыс беру «кең прогрессивті блок» деп аталатын күштің беріктігі мен нақты ауқымын да сынайды. Бұл блок 2027 жылға қарай біртұтас балама құрудың қаншалықты шынайы екенін бағалауы тиіс.
Аймақтарда коалициялар бытыраңқы күйде қалып отыр. Ал жергілікті деңгейде кейбір негізгі қалаларда «Әрекет» партиясының оңшыл-орталықтармен бірігуі және басқа өңірлерде солшыл-орталық күштер арасындағы алауыздық байқалады.
Айта кетейік, бұған дейін Кипрдегі парламент сайлауы елдің саяси бағытын айқындайтынын жаздық.