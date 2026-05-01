Музыка, театр, кино: Алматыда мамырдың алғашқы күндері қайда баруға болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласында 1-3 мамыр аралығында көптеген қызықты іс-шаралар өтеді.
Музыка
2 мамыр күні сағат 20:00-де Motor Club (Назарбаев даңғылы, 50) сахнасында танымал рэп орындаушы Feduk өзінің хит әндерін шырқайды.
3 мамыр сағат 19:00-де Almaty Arena кешенінде жас әртістердің қатысуымен NonStop Music Fest атты ауқымды музыкалық фестиваль өтеді.
Сондай-ақ Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Алматының әр ауданында мерекелік концерттер, этномәдени бірлестіктердің өнері мен ойын-сауық бағдарламалары ұйымдастырылады. Негізгі шаралар 1 мамыр күні сағат 10:30-да Республика сарайының алдындағы алаңда басталды.
Театр
Ғ. Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында (Абылайхан даңғылы, 38) 2 мамыр күні сағат 11:00-де «Кішкентай ханзаданың оралуы», ал сағат 18:30-да «Ақ кеме» қойылымдары қойылады. 3 мамыр күні театр көрермендері «Оян, қалыңдық» спектаклін сағат 18:30-да тамашалай алады.
М. Лермонтов атындағы театрда «Уборщик» атты комедиялық қойылымның премьерасы өтеді. Эрик Ассустың комедиясын 1 мамыр (19:00), 2 және 3 мамыр (18:00) күндері тамашалауға болады.
Almaty Theatre сахнасында елордалық Astana Ballet ұжымы көктемгі гастрольдік сапарын өткізеді. 2 және 3 мамыр күндері әзірбайжанның көне әрі әдемі аңызына негізделген «Екі кілем» балеті сахналанады.
«ARТиШОК» театры тәуелсіз өнер сүйер қауымды Cabaret Maiakovsky қойылымына шақырады. Панк-кабаре стиліндегі бұл туынды 1 және 2 мамыр күндері сағат 19:00-де басталады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында (Қабанбай батыр, 110) 2 мамыр күні сағат 18:00-де Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған кеш өтеді.
«BUNKER» арт-мекенінде 3 мамыр сағат 16:00-де есейген шақтағы күрделі сұрақтарға жауап іздейтін «Балықтар ұйықтай ма?» атты драмалық туынды көрсетіледі.
Кино
Қала кинотеатрлары көрермендерге әлемдік және отандық туындыларды ұсынады:
* «Әзәзіл Prada киеді 2» — әйгілі хикаяның көптен күткен жалғасы. Оқиға араға 20 жыл салып өрбиді, басты кейіпкерлер Миранда мен Энди әлеуметтік желілер мен блогерлер дәуірінде өз орнын табуға тырысады.
* «Мен үшін өмір сүр» — комедиялық сарыны бар, отбасылық құндылықтарды дәріптейтін жаңа қазақстандық драма.
* «Грузовички» (Жүк көліктері) — балалармен бірге тамашалауға арналған мультфильм.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда Қазақстан халқының бірлігі күні қалай атап өтілетінін жазғанбыз.