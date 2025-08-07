KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:53, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Мьянма президентінің міндетін атқарушы Мьин Шве қайтыс болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мьянма президентінің міндетін атқарушы Мьин Шве 74 жасында қайтыс болды, деп хабарлайды Синьхуа.

    Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы
    Фото: Газета.Ru

    Ол 2021 жылдың 1 ақпанындағы әскери төңкеріс нәтижесінде Вин Мьиннің орнына билікке келді.

    Мьин Шве 7 тамыз күні таңертең астаналық Нейпьидо ауруханасында қайтыс болды.

    Еске сала кетейік, Қытай-Мьянма әуе қатынасы жойқын зілзаладан кейін қайта жанданды.

    1 шілде күні Қытайдың оңтүстік-батысындағы Юньнань провинциясының әкімшілік орталығы — Куньмин мен Мьянманың Мандалай қаласы арасындағы екі бағыттағы әуе рейстері қайта басталды. Бұл бағыттағы қатынас наурыз айында Мьянмада болған жойқын зілзала салдарынан уақытша тоқтатылған болатын.

