Мьянма жағалауында 500-ден астам жолаушы мінген екі кеме із-түзсіз жоғалды
АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Ұлттар Ұйымының Халықаралық көші-қон ұйымы (ХКҰ) мен БҰҰ-ның Босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссары басқармасы (БЖКБ) Мьянма жағалауында бортында 500-ден астам адам болған екі кеменің суға кеткен болуы мүмкін деген ақпаратқа алаңдаушылық білдірді, деп хабарлайды БҰҰ жаңалықтар қызметі.
Алдын ала мәліметке сәйкес, екі кеме де маусым айының соңында Мьянманың Ракхайн штатынан жолға шыққан. Жолаушылардың басым бөлігі – рохинджа халқының өкілдері. Олардың арасында Бангладештің Кокс-Базар өңіріндегі босқындар лагерлерінен келген адамдар да болған.
Шамамен 250 адам отырған алғашқы кемемен байланыс жолға шыққаннан кейін көп ұзамай үзілген. Ал екінші кемеде 280-ге жуық адам болғаны айтылады. Ол 8 шілдеде Мьянманың Айеявади өңірі жағалауында суға кеткен болуы мүмкін.
Кемелердің апатқа ұшырағаны мен қаза тапқандар саны әзірге ресми түрде расталған жоқ. Соған қарамастан, БҰҰ агенттіктері адам шығынының ауқымды болуы ықтимал екенін мәлімдеді.
Ұйымдардың мәліметінше, адамдар теңізге жүзу маусымы қолайсыз кезеңде шыққан. Соңғы уақытта аймақта толассыз жауған жаңбыр мен су тасқыны теңіздегі жағдайды одан әрі күрделендірген.
Егер бұл ақпарат расталса, биыл Андаман теңізі мен Бенгал шығанағында хабар-ошарсыз кеткен немесе қаза тапқан адамдар саны айтарлықтай артады. Олардың қатарында рохинджа босқындары мен Бангладеш азаматтары бар.
БҰҰ мәліметінше, бұл жағдай Мьянмадағы ұзаққа созылған қақтығыс, мәжбүрлі қоныс аудару және рохинджа қауымдастығына арналған ұзақ мерзімді шешімдердің жоқтығының салдарын көрсетеді.
Ұйымдар Мьянмадағы гуманитарлық ахуалдың нашарлауы мен Бангладештегі босқындар лагерлеріндегі мүмкіндіктердің шектеулі болуы адамдарды қауіп-қатерге қарамастан теңіз арқылы қашуға мәжбүрлеп отырғанын атап өтті.
Сонымен қатар, бұл оқиға адам саудасымен және заңсыз көші-қонды ұйымдастыратын қылмыстық топтардың белсенділігінің әлі де жоғары екенін аңғартады.
БҰҰ ХКҰ мен БЖКБ халықаралық қауымдастықты адам шығынын болдырмау үшін өңірлік ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Ұйымдар іздестіру-құтқару жұмыстарын кеңейтуді, босқындарға халықаралық қорғау тетіктерін қамтамасыз етуді және адам саудасы мен заңсыз көші-қонға қарсы күресті күшейтуді ұсынды.
Сондай-ақ БҰҰ Бангладештің рохинджа босқындарын қабылдап отырған күш-жігерін жоғары бағалап, халықаралық қауымдастықты босқындар мен оларды қабылдаушы қауымдастықтарға қолдау көрсетуді жалғастыруға үндеді.
Айта кетейік, осыған дейін Жерорта теңізін кесіп өтпек болған 11 заңсыз мигрант қаза тапқан болатын.