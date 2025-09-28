Мьянмадағы күшті жер сілкінісі ежелгі монастырь сарайын ашуға көмектесті
АСТАНА. KAZINFORM – Тарихи ғимараттың сәулеті Мандалайдағы Инва Варкара монастырімен және әйгілі Швенандав монастырімен (Алтын сарай) салыстырылады, деп хабарлайды Euronews.
Наурызда Мьянмада болған 7,7 балдық жер сілкінісі елдің соңғы корольдік әулеті Конбаун әулетіне (1752-1885) тиесілі деп есептелетін ғимаратты ашты. Бұл ағылшындар қиратқан және «Үшінші Бирма империясы» деп аталатын әулетке қатысты жаңалық, зерттеушілер үшін нағыз олжа.
Алғаш рет 2009 жылы табылған баспалдақ құрылымы жергілікті тұрғындар кірпіш күйдірген кезде жасалған. Жақында болған жер сілкінісі терең жарықтар тудырды, олар құрылымды кеңейтіп, жаңа бөліктерді ашты.
Сәуір айында Мандалай археологиялық бөлімі жүргізген қазбалар жаңа артефактілерді, соның ішінде баспалдақ қоршауларын, кірпіш платформаларды және биіктігі шамамен 45 сантиметр болатын баспалдақтарды тапты.
Зерттеушілер бұл элементтердің кейбірін «Пура-пихке» деп аталатын ежелгі пальма жапырағы қолжазбаларындағы суреттермен салыстырады.
Мьянма (Бирма) мәдениетінде су тарих бойы діни символ болып саналды. Сондықтан «су сарайлары» маңызды ғұрыптық орындар ретінде пайдаланылды.
Летве Наврахта есімді корольдік шенеунікке тиесілі қолжазбада бес үлкен баспалдақтары және манго ағаштары көлеңкеленген 18-20 жатын бөлмелері бар керемет су сарайы сипатталған.
Дегенмен, сарапшылар табылған ғимарат ұзындығы шамамен 60-75 метр және ені 60 метр болатын ағаштан жасалған резиденция болуы мүмкін деп есептейді. Ғимараттың сәулеті Инва Варкараның ағаш монастырларын және Мандалайдағы әйгілі Швенандав монастырін (Алтын сарай) еске түсіреді.
Мьянма археология және ұлттық мұражай департаменті ғимараттың ықтимал діни маңыздылығына тоқталып, зерттеулердің жалғасатынын және артефактілердің болашақта білім беру мақсатында сақталып, көпшілікке ашылатынын хабарлады.
Бұған дейін археологтар су астынан ежелгі жәдігерлерді тапқанын жазған едік.