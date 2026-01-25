KZ
    Надежда Морозова конькимен жүгіруден Германиядағы Әлем кубогы кезеңінде үздік бестікке енді

    АСТАНА. KAZINFORM - Конькимен жүгіруден Қазақстан құрамасының өкілі Надежда Морозова Германияның Инцелль қаласында өтіп жатқан Әлем кубогы кезеңінде үздік бестікке енді, деп хабарлайды olympic.kz.

    Надежда Морозова вошла в ТОП-5 на этапе Кубка мира в Германии
    Фото:ҰОК

    Отандасымыз 3000 метр қашықтықта жүлдеге бір қадам жетпей қалды. Морозова 4:09,19 секундта мәреге жетіп, төртінші орынды иеленді.

    Норвегиялық Рагне Виклунд 3:54,74 секунд уақыт көрсеткішімен жеңіске жетті. Күміс жүлдені Нидерланд спортшысы Джой Бьюн (3:56.96) еншілесе, қола медаль канадалық Валери Мальтеға (3:59.92) бұйырды.

    Айта кетейік, бұған дейін Инцелльдегі жарыста 500 метр қашықтықта қазақстандық Евгений Кошкин де төртінші орын алған болатын.

    Осыған дейін конькимен жүгіруден қысқы Олимпиадаға Қазақстан құрамасынан кімдер қатысатыны туралы жаздық.

     

