Намибиялық саясаткер Адольф Гитлер есімінен бас тартып, төлқұжатын өзгертті
АСТАНА. KAZINFORM — Намибиядағы Омпундья округінің жетекшісі Адольф Гитлер Уунона өзінің төлқұжатындағы атын өзгертті, деп хабарлайды BILD.
Енді оның ресми аты — Адольф Уунона. Бұл шешімді ол өңірдегі төртінші сайлауға қатысуына байланысты қабылдаған. Кезінде Германияның отары болған бұл өңірде саясаткердің ерекше аты оның беделіне кедергі келтірген еді.
Уунонаның сөзінше, балалық шағында «Адольф Гитлер» аты оған қалыпты көрінген, бірақ кейін ол осы аттың тарихи маңызын түсінген.
— Балалықта бұл жай ғана әдеттегі ат сияқты көрінген. Кейін барып, бұл адамның бүкіл әлемді жаулауға тырысқанын түсіндім. Менің мұның бәріне еш қатысым жоқ. Мен жаһандық билікке талпынбаймын, — деді ол.
Саясаткер сондай-ақ айналасындағылар оны тек Адольф деп атағанын атап өтті:
— Әйелім мені Адольф деп атайды. Екінші ат тек ресми құжаттарда қолданылған. Енді одан толық бас тарттым, — деді Уунона.
Намибияда ат өзгерту процедурасы күрделі саналады: ол маңызды себептерді, құжаттардың үлкен пакетін, екі газетте хабарландыру жариялауды және ресми үкіметтік басылымда хабарландыру орналастыруды талап етеді. Уунона барлық талаптарды орындаған.
Бұрын хабарланғандай, Адольф Гитлер Уунона округті 2004 жылдан бері басқарып келеді, ал 2020 жылы оны басшылыққа қайта сайлап, шамамен 85 пайыз дауыс жинаған.
Айта кетейік, бұған дейін Намибияда Адольф Гитлер есімді шенеунік өңірлік сайлауға қатысып жатқанын жаздық.