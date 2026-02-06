NASA астронавттарға ғарышқа смартфон алып ұшуға рұқсат берді
АСТАНА. KAZINFORM – Наурыз айында Айға ұшуы тиіс «Артемида II» миссиясының астронавттары өздерімен бірге смартфон алып ұшып, ашық ғарыштан түсірімдер жасай алады. Бұл туралы NASA директоры Джаред Айзекман Х әлеуметтік желісінде мәлім етті.
NASA астронавтарға ғарыш миссияларына өздерімен бірге смартфон алып шығуға ресми түрде рұқсат берді. Мұндай алғашқы ұшулар Халықаралық ғарыш станциясына бағытталған Crew-12 миссиясы аясында жүзеге аспақ, ал кейін бұл тәжірибе «Артемида II» экспедициясы кезінде де қолданылады.
Айзекманның айтуынша, смартфондарды пайдалану экипаж мүшелеріне өз отбасылары үшін маңызды сәттерді хатқа түсіріп, фото және бейнематериалдарды кең аудиториямен бөлісуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар бұл шешім тек символикалық қадаммен шектелмейді. Осыған байланысты агенттік бұрыннан қалыптасқан ішкі ережелерді қайта қарап, өзгертуге мәжбүр болды.
— Біз орныққан процестерді қайта ой елегінен өткізіп, заманауи құрылғыларды ғарыш сапарына жедел тәртіппен сертификаттадық. Мұндай шапшаңдық NASA үшін пайдалы болмақ, себебі біз орбитада да, Ай бетінде де аса құнды ғылыми зерттеулер жүргізіп отырмыз. Бұл — дұрыс бағыттағы шағын, бірақ маңызды қадам, — деп атап өтті ол.
Айта кету керек, смартфондардың ғарышта қолданылуы алғаш рет болып отырған жоқ. Он жылдан астам уақыт бұрын iPhone 4 ғарышқа ұшуға жарамды деп танылып, STS-135 миссиясы аясында «Атлантис» шаттлы арқылы ХҒС-қа жеткізілген еді. Ол кезде астронавтар құрылғыны гироскоп, акселерометр және камера секілді кіріктірілген датчиктерді пайдалана отырып, ғылыми тәжірибелер жүргізу үшін қолданған.
Осыған дейін NASA Айға бағытталған «Артемида II» миссиясының ұшырылуын кейінге қалдырғаны туралы жаздық.