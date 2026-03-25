NASA Айда база салу және ядролық ғарыш кемесін ұшыру туралы хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың NASA ғарыш агенттігі айдағы базаның құрылысы және алғашқы ядролық планетааралық кеменің ұшырылуы туралы жариялады.
Агенттік АҚШ-тың ұлттық ғарыш саясатын жүзеге асыруға арналған бастамалар пакетін ұсынды. «Ignition» іс-шарасы аясында агенттік Трамптың президенттік мерзімі аяқталғанға дейін Айға қайта оралу, Ай базасын салу және ядролық технологияларды зертханадан ашық ғарышқа шығару жоспарларын жариялады.
NASA басшысы Джаред Айзекман агенттік «мүмкін емес нәрсеге» қол жеткізуді — Айда тұрақты болуды және Американың ғарыштағы көшбасшылығын қамтамасыз етуді мақсат ететінін мәлімдеді.
— Ұлы державалар арасындағы бұл бәсекеде әр күн маңызды — табыс не сәтсіздік жылдармен емес, айлармен өлшенеді, — деп атап өтті ол.
Ай базасы үш кезең бойынша салынады. Біріншісі — роботтық миссиялар мен ай роверлері арқылы технологияны дамыту. Екіншісінде — халықаралық серіктестердің, соның ішінде жапондық JAXA мөрленген ай роверінің қатысуымен бастапқы инфрақұрылымды құру. Үшіншісі — италиялық тұрғын үй модульдері мен канадалық роверді қоса алғанда, адамдардың тұрақты қатысуымен толыққанды базаны орналастыру.
Artemis бағдарламасы жаңартылып жатыр: Artemis III миссиясы 2027 жылы жер орбитасындағы жүйелерді өңдеуге назар аударады. Ал Artemis IV-тен бастап Ай бетіне қону кем дегенде жарты жылда бір рет жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, NASA тарихтағы алғашқы ғарыштық реактор-1 Freedom ядролық планетааралық кемесінің ұшырылуын жариялады. Ол 2028 жылдың соңына дейін Марсқа барып, Қызыл планетаға Ingenuity класындағы тікұшақтарды жеткізеді. Ядролық электр тартымы жүкті терең ғарышта — күн батареялары жұмыс істемейтін жерде тиімді жылжытуға мүмкіндік береді.
Осы күзде NASA ғылым саласында Нэнси Грейс Роман телескопын, ал 2028 жылы ESA-мен бірлесіп Сатурнның серігі Титанға және Розалинд Франклин Марс роверіне ядролық қуатпен жұмыс істейтін «Айнек» сегізұшағын ұшыруға дайындалып жатыр.
ХҒС-қа қатысты агенттік коммерциялық орбиталық станцияларға көшудің жаңа стратегиясын ұсынды. NASA өз модулін станцияға қондыруды жоспарлап отыр, содан кейін орбитада американдық қатысуына кедергі келтірместен инфрақұрылымды біртіндеп жеке компанияларға беруді жоспарлап отыр.
Еске салайық, NASA Айға қонуды 2028 жылға шегерген еді.