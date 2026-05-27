NASA биыл Айға үш пилотсыз миссия жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM – NASA биыл Айға үш пилотсыз миссияны іске қосу жоспарын жариялады. Бұл тұрақты ай базасы құрылысының алғашқы қадамдары болады, деп хабарлайды NBC News.
Миссиялар роботтар көмегімен жүзеге асырылады. Ғарыш агенттігі Айдың оңтүстік полюсіндегі орындарды зерттеуді, ғылыми деректерді жинауды, технологияларды сынақтан өткізуді және ғарышкерлердің Ай бетіне оралуына дайындалуды жоспарлап отыр.
Бірінші миссия – «Moon Base 1» («Ай базасы 1») Айға қонудың жеке қаржыландырылған алғашқы миссиясы. Джефф Безос негізін қалаған Blue Origin компаниясы бұл миссияда маңызды рөл атқарады деп жоспарлап отыр. NASA компаниямен Айға қону модулінің көмегімен екі ғылыми және технологиялық жүк жеткізу келісімшартын орнатты.
«Moon Base 2» миссиясының бөлігі ретінде Пенсильваниядағы Astrobotic компаниясы құрастырған қону модулі Ай бетіне 450 кг-нан астам жүк пен ай бетінде жүрушіні жеткізеді.
«Moon Base 3» миссиясы ғылыми сипатта болады. Жоба аясында «ай құйындарын» зерттеу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Еуропалық ғарыш агенттігі мен Оңтүстік Корея ғарыш агенттігінен жүктер жеткізіледі.
NASA-ның Ай базасы бағдарламасының менеджері Карлос Гарсия-Галанның хабарлауынша, биылғы үш ұшырылымның барлығы NASA-ның 2029 жылға дейін созылатын және Айға 25 ұшыру мен 21 экипажсыз қонуды қамтитын, 4 тонна жүк жеткізетін Ай базасын құрудың ұзақ мерзімді жоспарының бірінші кезеңінің бөлігі.
Екінші кезеңде, 2029-2032 жылдары NASA Айда болашақта спутник қоныстандыруға мүмкіндік беретін жартылай тұрақты құрылымдар салуды жоспарлап отыр.
2032 жылы басталатын үшінші кезеңде агенттік Ай бетінде тұрақты ауысып отыратын адамдардың болуын қамтамасыз етпек. Ал Жер спутнигінде үздіксіз қызмет жүргізіледі.
Сейсенбі, 26 мамырда NASA Калифорниядағы Astrolab және Колорадодағы Lunar Outpost жеке аэроғарыш компанияларына автономды түрде жұмыс істей алатын және ақыры ғарышкерлер Ай бетінде пайдалана алатын ай бетінде жүрушілерді жасау үшін 220 млн доллар грант бөлгенін жариялады.
Бұдан басқа, штаб-пәтері Техаста орналасқан Firefly Aerospace компаниясы Айдың оңтүстік полюсінде қызықты ерекшеліктерді зерттеу үшін төрт дрон жасауға 75 млн долларлық келісімшартты ұтты.
