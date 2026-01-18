NASA Венераны зерттейтін техникаға ЖИ енгізгісі келеді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы (NASA) жасанды интеллект технологиясын Венера ғаламшарын зерттеу үшін жіберілетін техникаға енгізгісі келеді. Бұл туралы NASA басшысы Джаред Айзекман мәлімдеді, деп жазды БЕЛТА.
— Ғарыш саласында не істегіміз келетіні туралы айтатын болсақ, біз роботтық миссияларға көбірек автономия енгізгіміз келеді. Біз қазір Венера ғаламшарына миссиямен жұмыс істеп жатырмыз, оған кейбір жасанды интеллект мүмкіндіктері енгізілуі мүмкін, — деді ол Джон Кеннеди атындағы Ғарыш орталығында өткен баспасөз мәслихатында.
АҚШ 2030-2031 жылдары Венераны зерттеуге екі миссия жіберуді жоспарлап отыр. DAVINCI деп аталатын миссия оның қалай қалыптасқанын және өзгергенін түсіну үшін Венера атмосферасының құрамын зерттейді. VERITAS деп аталатын екінші миссияның мақсаты — Венера ғаламшарының бетін картаға түсіру және бұл планетаның жерден өзгеше түрде дамуының себептерін анықтау.
Айта кетейік, Құс жолының қақ ортасынан белгісіз ғаламшар табылды.