НАТО-ның саммиті Анкарада: қауіпсіздік бойынша бұрын-соңды болмаған шаралар қабылданды
АСТАНА. KAZINFORM — Белгілі болғандай, 7–8 шілде күндері Түркия астанасы әлемдік саясаттың орталығына айналып, НАТО-ға мүше мемлекеттер мен үкіметтер басшыларының саммитін қабылдайды. Анкарада қандай қауіпсіздік шаралары енгізіліп жатқанын агенттіктің меншікті тілшісі Kazinform хабарлайды.
Анкара 7–8 шілде күндері өтетін НАТО-ға мүше мемлекеттер мен үкіметтер басшыларының 36-саммитіне соңғы дайындық жұмыстарын аяқтап жатыр. Саммитке 32 мүше елдің және шақырылған 9 мемлекеттің өкілдерін қоса алғанда, 52 елдің көшбасшысы келеді деп күтілуде. Масштабы мен халықаралық өкілдік деңгейі бойынша бұл шара Түркия үшін соңғы жылдардағы ең ірі дипломатиялық оқиғалардың бірі болмақ.
Қала күшейтілген күзетте
Түркия Ішкі істер министрлігі бұрын-соңды болмаған қауіпсіздік шараларын жариялады. Форумның еш кедергісіз өтуін қамтамасыз ету үшін әуе қатынасына уақытша шектеулер енгізіліп, мыңдаған қауіпсіздік қызметкерлері жұмылдырылуда. Саммитті қорғауға барлығы 56 288 қызметкер тартылады, оның ішінде 48 841 полиция қызметкері және 7 447 жандармерия, сондай-ақ 4,4 мыңнан астам арнайы техника қолданылады.
Ерекше назар негізгі нысандарға — Президенттік кешенге, ATO Congresium конгресс-орталығына, шетелдік делегациялар орналасатын қонақүйлерге, әуежайларға және негізгі көлік бағыттарына аударылған.
Ішкі істер министрі Мустафа Чифтчи енгізілген шектеулердің басты мақсаты — саммитке қатысушылардың және астана тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету екенін айтты.
— Біздің мақсатымыз — НАТО саммитін тыныш, ұйымдасқан түрде және ешқандай инцидентсіз өткізу, — деді Түркия министрі.
Әуе кеңістігі бақылауда
Анкара тұрғындары мен қонақтары үшін ең елеулі өзгерістердің бірі — Эсенбога халықаралық әуежайының жұмысын уақытша шектеу.
Жарияланған авиациялық NOTAM хабарламасына сәйкес шектеулер:
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7 шілде — 10:00–18:00 аралығы;
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8 шілде — 14:00–21:00 аралығы.
Бұл шектеулер мемлекет басшылары, ресми делегациялар мен әскери ұшақтарға қатысты қолданылмайды.
Коммерциялық рейстердің жолаушыларына ұшу кестесін алдын ала тексеру ұсынылады.
Жолдар уақытша жабылады
Саммит барысында Анкараның бірнеше ауданында көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Шектеулер Президенттік кешен, ATO Congresium конгресс-орталығы және делегациялар тұратын қонақүйлер маңындағы жолдарға қатысты болады.
Сонымен бірге билік өкілдері жаяу жүргіншілер қозғалысына шектеу қойылмайтынын және бұл шаралардың уақытша сипатта екенін атап өтті.
Киберқауіпсіздік және тәулік бойғы бақылау
НАТО саммитіне дайындық тек жер мен әуе кеңістігінде ғана емес, цифрлық кеңістікте де жүргізілуде. Ықтимал киберқауіптердің алдын алу үшін қосымша 639 маман тартылып, олар интернет кеңістігін тәулік бойы бақылап, қауіптерге жедел әрекет етеді.
Сонымен қатар әуежайларда, қонақүйлерде және іс-шара өтетін орындарда кинологиялық қызметтер, жарылғыш заттарды залалсыздандыру мамандары және жедел бөлімшелер тәулік бойы жұмыс істейді.
Жоғары деңгейдегі үйлестіру
Жедел басқару үшін Анкара әкімдігі мен Ішкі істер министрлігі жанынан бірнеше үйлестіру орталықтары құрылған. Күшейтілген қауіпсіздік шаралары тек астанаға ғана емес, іс-шара логистикасына тартылуы мүмкін көршілес өңірлерге де таралады.
Жергілікті билік мұндай шаралар халықаралық тәжірибеге сай екенін және осындай ірі іс-шараларды қабылдайтын барлық елдер қолданатын стандарттарға сәйкес келетінін атап өтті.
НАТО басшыларының кездесуі Түркия үшін маңызды дипломатиялық оқиға болмақ. Соңғы жылдары ел Еуроатлантикалық қауіпсіздік жүйесіндегі өз рөлін күшейтуге ұмтылып келеді. Халықаралық жағдайдың күрделілігі аясында ұжымдық қорғаныс, аймақтық тұрақтылық және одақтастар арасындағы ынтымақтастық мәселелері Анкарада өтетін келіссөздердің негізгі тақырыптары болады деп күтіледі.
Бұған дейін Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған Анкарада НАТО бас хатшысы Марк Рюттені қабылдаған болатын.