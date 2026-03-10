    17:16, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Air Astana наурыздың соңына дейін Дубайға рейстерді тоқтатады

    АСТАНА. KAZINFORM –  Таяу Шығыстағы шиеленісті жағдайға байланысты Air Astana әуе компаниясы 11-31 наурыз аралығында Алматыдан Дубайға және Астанадан Дубайға тұрақты рейстерді тоқтатады. 

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Тоқтатылған рейстердің жолаушыларына айыппұлсыз толық қайтару немесе 1 сәуірден 31 мамырды қоса алғандағы кезеңде орындалатын рейстерге тегін қайта брондау ұсынылады.

    Әуе компания Таяу Шығыстағы оқиғаларды мұқият қадағалауды жалғастырып отыр.

    — Байланыс үшін брондау және ақпарат орталығы (24/7): help.airastana.com немесе +7 727 244 4477 +7 7172 584477 +7 702 702 4477 WhatsApp: +7 702 702 00 74 нөмірлеріне хабарласуға болады, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік бүгін ауа райының қолайсыздығына байланысты Астана әуежайынан Алматы, Қостанай және басқа қалаларға ұшатын 20 рейс кейінге шегерілген еді

    Назым Бөлесова
