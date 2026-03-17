Мерекеге орай Алматыдан ұшатын халықаралық рейстер саны артады
АСТАНА. KAZINFORM — Әуе компаниясы танымал бағыттар бойынша қосымша жиіліктер енгізеді және көктемгі саяхат бағдарламасын кеңейтеді. Бұл туралы Air Astana компаниясы мәлім етті.
— Наурыз мерекесінің құрметіне біз жолаушыларымызды жақын және алыс шетелдерге рейстер санын арттыруымен қуантып, неғұрлым көбірек жолаушыларға сапар шегу, жақындарымен көрісу немесе мереке күндерін шетелде өткізу мүмкіндігін ұсынғымыз келеді. Жаңа қосымша рейстер кестені неғұрлым ыңғайлы және қолжетімді етеді және қазақстандықтарға саяхаттарды барынша жайлы жоспарлауға мүмкіндік береді, — деп атап өтті Air Astana-ның қаржы жөніндегі бас атқарушы директоры/CEO-elect Ибрагим Жанлыел.
Наурызда Алматыдан бірнеше халықаралық бағыттар бойынша рейстер саны артты. Наурыз мерекесі кезінде Алматы-Пхукет бағыты бойынша қосымша 9 рейс қосылды. Бұдан басқа, Вьетнамға Фукуок аралына рейстер тар фюзеляжды ұшақтардан кең фюзеляжды Boeing 767 ұшағына ауыстырылды, бұл орындықтар санын 35% -ға ұлғайтуға мүмкіндік берді.
Сондай-ақ басқа да танымал бағыттар бойынша ұшулар саны көбейді. Атап айтқанда, наурыз айында Алматы-Дели бағытында 13 рейс қосылды. Бұдан басқа, Алматыдан Лондонға, Малеге, Ыстамбұлға, Тбилиси мен Ташкентке жиірек қатынаймыз. Ұшу бағдарламасын кеңейту сәуір айында да жалғасады.
4 рейстен бастап Астана-Франкфурт бағыты бойынша рейс біртіндеп ай соңына дейін күн сайынғы рейске дейін жеткізіледі. Алматы-Пхукет және Алматы-Бангкок бағытында қосымша жиіліктер енгізілуде. Бұл ретте Пхукетке рейстер Boeing 767 кең фюзеляжды ұшақтарында орындалады. Бұдан басқа, Алматы мен Мальдив арасындағы әуе қатынасы мамыр айының соңына дейін ұзартылады. Рейстер аптасына төрт рет ыңғайлы Airbus A321LR ұшақтарында орындалады.
Мерекенің құрметіне сондай-ақ Қазақсатнның ішінде әуе компаниялар 160 қосымша рейс орындайтыны хабарланды.