«Наурыз жұмыскер»: баспана алғандар арасында қай сала мамандары басым
АСТАНА. KAZINFORM - «Наурыз жұмыскер» бағдарламасы бойынша берілген қолжетімді несиелердің 60%-ын өнеркәсіп және құрылыс саласының қызметкерлері алды, деп хабарлайды «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің хабарлауынша, «Наурыз жұмыскер» бағдарламасы бойынша бүгінге дейін 1 990 қазақстандық баспаналы болды. Олардың барлығы – жұмысшы мамандық иелері. Мамандар үй салумен, электр энергиясын беру мен тарату бойынша кәсіпорындарда, автомобиль өндірісінде, кен, мұнай және газды өндіру және қайта өңдеу салаларында жұмыс істейді.
Жұмысшы мамандарының еңбегі орасан зор. Қиын жұмыстары үшін қолдау және тұрғын үй мәселесін шешуге көмектесу үшін биыл Отбасы банк («Бәйтерек» холдингінің еншілес ұйымы) алғаш рет оларға арналған жеке бағыт – «Наурыз жұмыскер» бағдарламасын іске қосты. Өтінімдерді қабылдау 2025 жылдың 17 наурызында басталды. Бағдарламаның жұмыс істеу кезеңінде ең көп несие көлемі өнеркәсіп пен құрылыс саласының қызметкерлеріне берілді. Осы салаларда еңбек етіп жүрген 1176 маманы баспаналы болды.
Несие саны бойынша екінші орында – көлік саласының мамандары. Осы саладағы мамандардың 396 өкілі тұрғын үйге ие болды. Үштікті энергетика саласы қорытындылады – осы сектордың 269 маманы қолжетімді несие рәсімдей алды.
Сонымен қатар, «Наурыз жұмыскер» бағдарламасының қолдауымен өз баспанасын ауыл шаруашылығы, су ресурстары және суармалы жерлер саласының қызметкерлері де алды. Бағдарлама 1143 кәсіпорын мен 8 230 жұмысшы мамандықты қамтиды.
Бағдарлама қатысушысы болу үшін арнайы конкурсқа қатысу міндетті емес. Жұмыс берушіден қызметкердің лауазымы, мамандығы және кәсіп түрін көрсететін анықтама алып, оны кез келген Отбасы банк бөлімшесіне өтінішпен тапсыру жеткілікті. Жұмысшы мамандықтарының атауларының тізімі, кәсіпкерлік қызмет түрлері және жұмыс берушіден алынатын анықтама формасымен Банктің ресми сайтындатанысуға болады.
«Наурыз жұмыскер» бағдарламасына қатысушыларының орташа жасы – 31. Жұмысшы мамандық иелері арасында әйелдер де аз емес. Өйткені алынған несиелердің шамамен 20%-ы нәзік жандарға тиесілі. Солардың бірі – Ақкүміс Құдайберген. Ол теміржол саласында инженер-технолог болып қызмет атқарады. Жас маман Көкшетауда ата-анасымен бірге тұрыпты. «Наурыз жұмыскер» бағдарламасының көмегімен Ақкүміс Астанадан өз пәтерін сатып алды.
«Студент кезімде мен Отбасы банкінде депозит аштым. Жұмысқа кіріскеннен кейін оны мүмкіндігінше толықтыра бердім. Осы әрекетім несие алуда маған көп көмектесті. Өз баспанамның болуы туралы көптен бері армандайтынмын. Алдымен «Наурыз» бағдарламасына қатысуды ойладым, бірақ онда конкурс бар екен және өтпей қалу қаупі болды. Банкте маған «Наурыз жұмыскер» бағытында несие алуға кеңес берді. Бағдарлама шарты да сәйкес келіп тұрды. Несиеге берген өтінішім мақұлданғанына қуаныштымын. Міне Астанадан өз пәтерімді сатып алдым», – дейді Ақкүміс Құдайберген.
«Наурыз жұмыскер» бағыты мен «Наурыз» бағдарламасының шарттары бір. Аймақтар үшін несиенің максималды сомасы – 30 млн теңге, ал Астана мен Алматы үшін – 36 млн теңге. Үлкен қалалар мен облыс орталықтарында тек жаңа баспананы сатып алуға болады. Бағдарлама қатысушылары өздеріне қолайлы тұрғын үй кешенін және пәтерді «Баспана маркет» порталы (otbasybank.kz) арқылы таңдай алады. Қазір онда 10 262 пәтер бар 593 нысан ұсынылған.
Екінші нарықтағы тұрғын үйді тек моноқалаларда және ауылдық елді мекендерде сатып алуға болады. Осы уақытқа дейін 338 қатысушы екінші нарықтан өз баспанасын сатып алды.
«Наурыз жұмыскер» бағдарламасының шарттары қандай
Несие мөлшерлемесі: Әлеуметтік осал топтағы азаматтар үшін (тұрғын үй кезегінде тұрғандар) – жылдық 7% (ЖТСМ 7,1%-дан 9,6%-ға дейін); Барлық басқа категориялар үшін – жылдық 9% (ЖТСМ 9,4%-дан 13%-ға дейін).
Алғашқы жарна - жаңа, таза әрлеудегі пәтерді дайын сатып алғанда – кемінде 10%; Жаңа пәтерді әрлеусіз күйінде немесе екінші нарықтағы тұрғын үйді (моноқалалар мен ауылдық елді мекендерде) сатып алғанда – кемінде 20%.
Бағдарламаға қатысу үшін талаптар:
Отбасы банкінде депозиті болуы керек. Депозиттің мерзімі маңызды емес, оны өтініш берер алдында ашуға болады.
Отбасы банкіндегі жинақ шотында кемінде 2 млн теңге болуы керек. Бұл соманы бағдарламаға өтініш бергенге дейін біржолата салуға болады.
Өтініш беруші мен оның отбасы мүшелері соңғы 5 жыл ішінде тұрғын үйге ие болмауы тиіс. Отбасы мүшелері – жұбайлар және олардың кәмелетке толмаған балалары. Егер адам некеде болмаса, тұрғын үйдің жоқтығы тек өзінде тексеріледі.
Соңғы 6 айда ресми табысы болуы қажет. Сонымен бірге жұмыс беруші берген анықтамада кемінде соңғы 3 айдың міндетті зейнетақы жарналары көрсетілуі керек.
«Наурыз» тұрғын үй бағдарламасы бойынша өтінім қабылдау 3 қарашада басталады.