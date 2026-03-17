Наурызда тағамнан уланбау үшін не істеу керек
АСТАНА. KAZINFORM — Санитарлық дәрігерлер Наурызда қауіпсіз тамақтану ережелерін түсіндірді, деп хабарлайды ҚР Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының баспасөз қызметі.
Наурыз — Қазақстанның ең басты мерекелерінің бірі, табиғаттың жаңаруын және жаңа жылдың басталуын білдіретін қуанышты күн.
— Осы мереке кезінде дәстүрлі дастарқан жайылып, ұлттық тағамдар: наурыз көже, бауырсақ, ет тағамдары, қымыз, шұбат, айран және басқа да сүт өнімдері ұсынылады. Алайда, тағамның молдығы, оның ұзақ уақыт дастарқан үстінде тұруы және мерекелік сауда белсенділігі тағамдық улану мен ішек инфекциялары қаупін арттырады. Қарапайым тағамдық қауіпсіздік ережелерін сақтау бұл тәуекелдерді айтарлықтай төмендетеді, — деп ескертті санитарлық дәрігерлер.
Наурыз дастарқаны: қандай тағамдар қауіпті болуы мүмкін
Көптеген тағам мерекеге алдын ала дайындалады және дастарқан үстінде ұзақ тұруы мүмкін.
— Сақтауға сезімтал тағамдар: қайнатылған ет және сорпалар, наурыз көже (ет, дәнді дақылдар және сүт өнімдері қоспасы), сүт өнімдері — қымыз, шұбат, айран, бауырсақ және ет пен сүт қосылған салаттар. Дұрыс сақталмаса, бұл тағамдар бактериялардың көбеюіне қолайлы ортаға айналады, — дейді мамандар.
Тағамдық уланудың негізгі себептері
Санитарлық-эпидемиологиялық бақылаулар көрсеткендей, тағамдық инфекциялардың негізгі себептері:
● дайын тағамдарды бөлме температурасында ұзақ ұстау;
● тағамды 12-24 сағат бұрын дайындау;
● шикі немесе пастерленбеген сүт қолдану;
● тағам дайындау кезінде жеке гигиена ережелерін бұзу;
● өнімдерді рұқсат етілмеген сауда орындарынан сатып алу.
+20 °C және одан жоғары температуралар микроорганизмдердің белсенді көбеюіне жағдай жасайды, сондықтан тіпті бастапта қауіпсіз тағам ұзақ тұрған кезде инфекция тудыруы мүмкін.
Қымыз бен шұбатты қалай дұрыс сақтау керек
Қымыз және шұбат — дәстүрлі ферменттелген сусындар, құрамында сүт қышқыл бактериялары мен ашытқы бар. Олардың қауіпсіздігі дайындау, тасымалдау және сақтау санитарлық шарттарына байланысты:
● тек жаңа дайындалған сусындарды ішу;
● +2…+5 °C температурада сақтау;
● рұқсат етілмеген орындардан сатып алмау;
● ашық өнімді 24 сағаттан артық сақтамау.
Тағам қауіпсіздігі: әр адам білуі тиіс ережелер
— Гигиена сақтаңыз. Тағам дайындамас бұрын қолды жақсылап жуу, шикі ет пен дайын өнімдерге арналған бөлек тақталарды қолдану қажет. Тамақты жеткілікті қыздырыңыз. Ет тағамдары толық қайнатылып немесе қуыру керек, ішкі температурасы кемінде 70 °C болуы тиіс. Температураны бақылаңыз: Қызған тағамдарды дастарқанға қоюға дейін 60 °C және одан жоғары температурада ұстау; Суық тағамдарды +5 °C дейінгі температурада тоңазытқышта сақтау керек, — деп кеңес берді Стратегиялық жоспарлау, мониторинг және жұмыстарды талдау департаментінің директоры Асем Ибраева.
Тағамды ұзақ бөлме температурасында қалдырмаңыз. Егер тағам сарқыт ретінде сақталса, оны 2-4 сағат ішінде тоңазытқышқа қойып, кейін жақсылап қайта қыздыру қажет.
Тағам қауіпсіздігін қамтамасыз етуде лабораториялық бақылау маңызды
Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының мамандары тағам, су және шикізатты патогендік микроорганизмдер, токсиндер және басқа қауіпті заттар бойынша тексереді.
Лабораториялық бақылау:
● өнімдердің микробиологиялық ластануын анықтауға,
● сүт өнімдерінің қауіпсіздігін бақылауға,
● тағамдық инфекциялардың таралуын болдырмауға мүмкіндік береді.
Уланудың алдын алу үшін қарапайым кеңестер
Тағамдық уланудың белгілері:
● жүрек айнуы мен құсу;
● диарея;
● дене қызуының көтерілуі;
● іштің ауыруы;
● әлсіздік.
— Белгілер пайда болса, медициналық көмекке жүгіну қажет және өзін-өзі емдеуден бас тарту керек. Мерекелік дастарқан — Наурыз дәстүрінің маңызды бөлігі. Санитарлық ережелерді сақтай отырып, денсаулығыңызды қорғап, мерекені қауіпсіз түрде қарсы алуға болады, — деп түйіндеді мамандар.
