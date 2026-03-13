Наурызнама: Астанада Tartys Fest ұлттық спорт фестивалі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада «Хан Шатыр» сауда-ойын-сауық орталығында Tartys Fest ұлттық спорт фестивалі өтеді. Ауқымды іс-шара ұлттық ойындарды дәріптеп, бұқаралық спортты дамытуға бағытталған, деп жазды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Фестивальдің басты бағдарламасы – қазақ халқының ежелгі ойындарының бірі саналатын арқан тарту сайысы. Жарысқа кәсіби спортшылармен қатар қала тұрғындарынан құралған командалар қатысады.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, көрермендер үшін де арнайы ойындар мен жарыстар қарастырылған. Арқан тартыстан бөлек, фестиваль қонақтары турникке тартылу, қой көтеру және тоғызқұмалақ бойынша сайыстарға қатыса алады.
– Биылғы фестивальдің ерекшелігі – іс-шара Жасанды интеллект жылы аясында ұйымдастырылып отыр. Өздеріңізге мәлім, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялаған болатын. Осыған байланысты Наурыз мерекесін жаңа форматта өткізуді көздеп отырмыз. Фестиваль барысында қала тұрғындары жасанды интеллект элементтері қолданылған турникке тартылу, қой көтеру және тоғызқұмалақ сайыстарына қатыса алады. Қатысу тегін. Қатысушыларды тіркеу шара басталар алдында, тікелей іс-шара өтетін орында жүргізіледі. Яғни, 14 наурыз күні сағат 15:00-де «Хан Шатыр» сауда ойын-сауық орталығында күтеміз. Барлық бағыт бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталады, – деді қалалық спорттық іс-шараларды өткізу дирекциясы басшысының орынбасары Ержігіт Өсербай.
Фестивальдің негізгі мақсаты – салауатты өмір салтын насихаттау, ұлттық құндылықтарды жаңғырту және қала тұрғындарының бос уақытын белсенді әрі пайдалы өткізуіне мүмкіндік жасау.
Айта кетейік, бұл іс-шара Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен қалалық Дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымдастыруымен өтеді.
