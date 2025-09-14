KZ
    16:22, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Назым Қызайбай Ливерпульдегі әлем чемпионатының күміс жүлдесін иеленді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық боксшы (48 келі) финалда үндістандық Минакши Минакшиді есе жіберіп, күміс медаль еншіледі.

    Назым Қызайбай Ливерпульдегі әлем чемпионатының күміс жүлдесін иеленді
    Фото: ҰОК

    Алғашқы раундта Минакши 4:1 есебімен басым түсті. Екінші кезең 3:2 есебімен Назым Қызайбайдың пайдасына аяқталды. Дегенмен төрешілердің шешімі бойынша үндістандық боксшы жеңіске жетті.

    Осылайша отандасымыз 4 дүркін әлем чемпионатының жүлдегері атанды.

    Айта кетейік, Назым Қызайбайдың бүгін туған күні. Әлемнің үш дүркін чемпионы, Париж Олимпиадасының қола жүлдегері 32 жасқа толды.

    Еске сала кетейік, бұған дейін қазақстандық боксшылардың әлем чемпионаты финалында кімдермен кездесетінін жазған едік. 

