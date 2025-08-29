NBP International Awards: Жабайы табиғаттың үздік фотосуреттері жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Жыл сайын талантты фотографтар жануарлар мен табиғаттың сұлулығын олардың табиғи ортасында көрсететін ерекше кадрлармен бөлісіп келеді, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Nature Best Photography (NBP) халықаралық байқауы үздік фотографтардың еңбегін бағалап, Жер бетіндегі тіршіліктің ғажап сәттерін шеберлікпен бейнелеген жұмыстарды марапаттайды.
Байқау сайтында хабарланғандай, биылғы қорытынды жарияланар алдында NBP өкілдері Жердің күшін, сұлулығын және тіршілік иелерінің алуан түрлілігін көрсететін үздік фотосуреттерді ұсынды.
Айта кетейік, өткен жылы бас жүлдені Мангеш Ратнакар Десаи Tough Lesson («Қиын сабақ») атты фотосуретімен жеңіп алған болатын.
Сонымен қатар, Альберто Роман Гомес «Жылдың жас фотографы» атанса, өзге жеңімпаздар «Жануарлар әрекеті», «Табиғаттағы өнер», «Құстар», «Табиғатты қорғау», «Пейзаждар», «Мұхит көріністері», «Ашық ауадағы шытырман оқиғалар» және «Жабайы табиғат» секілді бірнеше аталым бойынша марапатталды.
Бұл премия — жабайы табиғат пен қоршаған ортаның көркем бейнесін түсірудегі шеберлік пен шығармашылықты бағалайтын халықаралық деңгейдегі беделді байқау.
Осыған дейін елімізде аң-құстың 132 түрінің жоғалу қаупі бар екені анықталды.