    10:56, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    NBP International Awards: Жабайы табиғаттың үздік фотосуреттері жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жыл сайын талантты фотографтар жануарлар мен табиғаттың сұлулығын олардың табиғи ортасында көрсететін ерекше кадрлармен бөлісіп келеді, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.

    ақ аю
    Фото: Азертадж

    Nature Best Photography (NBP) халықаралық байқауы үздік фотографтардың еңбегін бағалап, Жер бетіндегі тіршіліктің ғажап сәттерін шеберлікпен бейнелеген жұмыстарды марапаттайды.

    қоңыр аю
    Фото: Азертадж

    Байқау сайтында хабарланғандай, биылғы қорытынды жарияланар алдында NBP өкілдері Жердің күшін, сұлулығын және тіршілік иелерінің алуан түрлілігін көрсететін үздік фотосуреттерді ұсынды.

    құс
    Фото: Азертадж

    Айта кетейік, өткен жылы бас жүлдені Мангеш Ратнакар Десаи Tough Lesson («Қиын сабақ») атты фотосуретімен жеңіп алған болатын.

    пингвин
    Фото: Азертадж

    Сонымен қатар, Альберто Роман Гомес «Жылдың жас фотографы» атанса, өзге жеңімпаздар «Жануарлар әрекеті», «Табиғаттағы өнер», «Құстар», «Табиғатты қорғау», «Пейзаждар», «Мұхит көріністері», «Ашық ауадағы шытырман оқиғалар» және «Жабайы табиғат» секілді бірнеше аталым бойынша марапатталды.

    қоңыр аю
    Фото: Азертадж

    Бұл премия — жабайы табиғат пен қоршаған ортаның көркем бейнесін түсірудегі шеберлік пен шығармашылықты бағалайтын халықаралық деңгейдегі беделді байқау.

    сілеусін
    Фото: Азертадж

    Осыған дейін елімізде аң-құстың 132 түрінің жоғалу қаупі бар екені анықталды.

    Тегтер:
    Табиғат Аң-құстар Әлем Әлемде
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
