NCOC-дің қоғамдық тыңдауында экологтарға қысым көрсетілді — Айдос Сарым
АСТАНА. KAZINFORM – Мәжіліс депутаты Айдос Сарым Премьер-министр Олжас Бектенов пен Бас прокурор Берік Асыловтың атына сауал жолдап, мұнай-газ саласындағы қоғамдық тыңдаулардың заңға сәйкестігін тексеруді сұрады.
— Мұнай-газ саласындағы қоғамдық тыңдау процедураларының ресми, рәсімдік сипаты басым болып барады. Азаматтық қоғам өкілдері мен сарапшылардың пікірі еленбей, салдарынан наразылық туындап, әлеуметтік шиеленістің өршуіне түрткі болып жатыр, — дейді депутат.
Айтуынша, қоғам өкілдері депутатқа осы мәселе бойынша жүгінген.
— Мысалы, Қашаған кен орнын игеру жобасы бойынша NCOC компаниясы жүргізген қоғамдық тыңдау экологтар мен белсенділердің сынына ұшырады. Өйткені ол кездесуде қоғамға 2050 жылға дейінгі кезеңді қамтитын жоба таныстырылған. Ал компанияның жер қойнауын игеру туралы келісімшарты 2043 жылы аяқталады.
2025 жылдың шілдесінде «Kalamkas-Khazar Operating» ЖШС-нің Каспиден Форт-Шевченко қаласына өтетін кеме өткелін салу жобасын таныстырған қоғамдық тыңдауда онлайн режимде қатысушылардан микрофонды алып алған.
2025 жылғы мамыр күні NCOC компаниясы Дамба кентінде Каспий табанын тазарту жобасы бойынша өткізген қоғамдық тыңдауда экологтарға қысым көрсету фактілері тіркеліп, хаттамалар бұрмаланған, сұрақтардың бір бөлігіне жауап берілмеген, — дейді депутат.
Айдос Сарым Премьер-министрге осындай тыңдаулардың бірнешеуін іріктеп, тексеру жүргізуді ұсынды.
Осыған байланысты сізден сұраймыз:
— Кейінгі үш жылдағы негізгі мұнай-газ жобалары бойынша өткен қоғамдық тыңдаулардың заңға сәйкестігіне іріктеп тексеру жүргізуді сұраймыз. Тексеру қорытындысы уәкілетті органдардың ресми ақпарат жүйесінде жариялансын. Экологиялық сараптаманың тәуелсіздігін нығайтып, процедура кезінде заң бұзған ұйымдардың жауапкершілігін күшейту керек, — деді Мәжіліс депутаты.
Еске салсақ, Мәжіліс депутаты Темір Қырықбаев керісінше кен қазуға рұқсат алу үшін жергілікті тұрғындармен қоғамдық тыңдау өткізу талабын Экология кодексінен алып тастауды ұсынған болатын.