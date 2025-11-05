Неліктен қазақстандық нөмірлерден алаяқтар қоңырау шалуды жалғастырып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Асхат Рақымжанов халықты алаяқтардан қорғау мәселесін көтерді.
Айта кетейік, бүгін Мәжілістің жалпы отырысында банк қызметі туралы жаңа заң жобасы қаралып жатыр.
- Еліміздің халқы күн сайын қарапайым телефон арқылы алаяқтардың құрбанына айналып жатыр. Жақында өткен Үкімет сағатында Ішкі істер министрлігі биылғы тоғыз айда 67 млн осындай телефон қоңырауы бұғатталғанын хабарлады. Бұл ретте бір адамға орта есеппен үш-төрт рет қоңырау шалынады екен. Осы жазда ұялы байланыс операторларына белгілі бір жауапкершіліктер жүктейтін бірқатар түзетулер қабылданды, оның ішінде SIM-картаны тіркеу кезінде биометриялық растау бар. Біріншіден, қазір рұқсат етілмеген трафикті бұғаттау және SIM картаны тіркеу үшін биометриялық тексеруді енгізу бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Неліктен қазақстандық нөмірлерден алаяқтар қоңырау шалуды жалғастырып жатыр? Ұлттық банкке қоятын екінші сұрағым бар. Антифрод орталығы аясында алаяқтық операцияларды анықтау және азайту бойынша қандай жұмыстар атқарылып отыр?, - деп сұрады Асхат Рақымжанов Мәжілістің жалпы отырысында.
Бұл сұрақтарға жауап беру кезінде Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ростислав Коняшкин алаяқтық әрекеттер аясында жеке адамдарға бағытталған қоңыраулар негізінен әлеуметтік желілер мен WhatsApp және Telegram сияқты жедел хабар алмасу қосымшалары арқылы жасалатынын айтты.
- Бұл тұрғыда SIM-картасыз есептік жазбаны тіркеуге болады. Ал трафикті бұғаттау мен биометриялық сәйкестендіруді жүзеге асыруға қатысты ұялы байланыс операторларының биометриканы енгізу ережелері қабылданды. Бұл құралдар қазір іске асырылып жатыр. Телефон нөмірі кімге тиесілі екенін растай отырып, нақты адамдарға тіркелген SIM-карталар саны азаяды деп ойлаймыз. Сонымен қатар, Мәжілістегі жұмыс тобы аясында заң жобасын бойынша қажет ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз, - деді вице-министр.
Өз кезегінде ҚР Ұлттық банкі төрағасының орынбасары Берік Шолпанқұлов шілдеде қабылданған түзетулер аясында ұялы байланыс операторлары 2026 жылдың 2 қаңтарынан бастап Антифрод орталығы аясында қызмет көрсететінін айтты.
- Олар автоматты режимде алаяқтық әрекеттер туралы ақпарат алмасуды орнатады. Әрине, жауапкершілікті арттырудың негізгі мәселесі аясында жаңа ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз, - деді ҰБ өкілі.
Еске салсақ, былтыр тамыз айында Ұлттық банк алаяқтыққа тән транзакциялар туралы дерек алмасатын Антифрод орталықты іске қосты.