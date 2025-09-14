Непалда Сушила Карки уақытша премьер болып тағайындалғаннан кейін шектеулер жеңілдетілді
АСТАНА. KAZINFORM — Непалда әлеуметтік желілердің бұғатталуына байланысты өткен үкіметке қарсы наразылықтардан кейін енгізілген шектеулер жеңілдетіле бастады, деп хабарлайды Анадолы.
Бұл қадам Непалдағы уақытша үкіметтің басшысы болып бұрынғы Жоғарғы сот төрайымы Сушила Карки тағайындалғаннан кейін жасалды.
The Kathmandu Post газетінің жазуынша, Читван мен Рамечхап аудандарында, сондай-ақ астананың басым бөлігі — Катмандуда коменданттық сағат алынды, себебі қауіпсіздік жағдайы тұрақталып келеді. Алайда ел астанасының кейбір бөліктерінде жиындар мен шерулерге тыйым әлі де сақталып отыр.
Уақытша премьер-министр ант берді
Кеше 73 жастағы Карки ант қабылдап, алты ай ішінде елді сайлауға жеткізу мандатымен уақытша үкіметті басқаруды қолға алды. Ол Непал тарихындағы алғашқы әйел-премьер атанды.
Непалдағы наразылықтар
4 қыркүйекте ел билігі Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit және LinkedIn желілеріне қолжетімділікті шектеді. Бұл шешімді олар өтініштердің Байланыс және ақпараттық технологиялар министрлігіне уақытылы тіркелмеуімен түсіндірді.
Алайда тыйым жаппай наразылықтарға себеп болды, оған негізінен жастар қатысты. Демонстранттар жемқорлыққа және әлеуметтік желілерге шектеуге қарсы шығып, парламент ғимаратына қарай қозғалды. Полиция оларды тарату үшін суатқыштар, көзден жас ағызатын газ және оқ-дәрі қолданды. Қақтығыс салдарынан 51 адам қаза тауып, 1300-ден астамы жарақат алды.
Үкіметтің әлеуметтік желілерді бұғаттауды алып тастау туралы уәдесіне және Ішкі істер министрі Рамеш Лекхактың, Ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығы министрі Рамнат Адхикаридың, Су ресурстары министрі Прадип Ядавтың отставкаға кетуі туралы мәлімдемелеріне қарамастан, наразылық тоқтаған жоқ. Шерушілер саясаткерлер мен министрлердің үйлерін өртеп, Санепа ауданындағы Непал конгресінің орталық кеңсесіне, федералды парламент ғимаратына, Жоғарғы сотқа және премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Олидің екі резиденциясына шабуыл жасады.
Әскерилер министрлерді үйлерінен тікұшақпен эвакуациялауға мәжбүр болды. 9 қыркүйекте премьер-министр кеңсесі Олидің отставкаға кеткенін хабарлады.
Бүліктер барысында наразылық білдірушілер түрмелерге де шабуыл жасап, әкімшілік ғимараттарды өртеді және қақпаларды ашық қалдырды. Соның салдарынан 25-тен астам түзеу мекемесінен 15 мыңнан астам тұтқын қашып шықты.