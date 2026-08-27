Непалда су тасқынынан қаза тапқандар саны 95 адамға жетті
АСТАНА. KAZINFORM – Сәрсенбіде Непалдың солтүстігінде болған су тасқынынан кем дегенде 95 адам қаза тауып, тағы 484 адам із-түзсіз жоғалды, деп хабарлайды Синьхуа ақпарат агенттігі.
Ведомство мәлімдемесіне сәйкес, жоғалғандардың арасында 391 шетелдік турист және 93 непалдық азамат бар. Непал туризм кеңесінің мәліметінше, із-түзсіз жоғалған шетелдіктердің арасында Үндістанның 134, АҚШ-тың 47, Ұлыбританияның 33 және Аустралияның 34 азаматы бар.
Бұған дейін Багмати провинциясы полициясының ресми өкілі Раджендра Прасад Дхамала қауіпсіздік күштері зардап шеккен аудандардан 88 адамды құтқарғанын хабарлады.
Непал премьер-министрі Балендра Шах құтқару жұмыстары мен зардап шеккендерге көмек көрсету шараларын талқылау үшін үкіметтің шұғыл отырысын өткізді.
Ақпаратты Kazinform үшін арнайы Синьхуа серіктес агенттігі ұсынған.
Осыған дейін Непал-Қытай шекарасында су тасқынынан кейін жүздеген турист із-түзсіз жоғалғанын жаздық.
Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі Непал мен Қытай шекарасы аумағында болған су тасқыны салдарынан зардап шеккендер мен хабар-ошарсыз кеткендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ екенін мәлімдеді.