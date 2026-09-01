Непалда жоғалып кеткен Оңтүстік Корея азаматтарын тікұшақпен және дронмен іздеп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Непалдағы су тасқынынан кейін жоғалып кеткен тоғыз Оңтүстік Корея азаматын іздеу-құтқару операциясы әзірге ешқандай нәтиже бермеді, деп хабарлайды Yonhup агенттігі.
Мамандар тікұшақтар мен дрондарды пайдаланып, аумақты зерттеп, сондай-ақ жерде іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Оңтүстік Кореяның жедел әрекет ету тобы Расува ауданында жердегі операцияны бастады. Оған Сыртқы істер министрлігінің, полицияның және өрт сөндіру қызметінің өкілдері жіберілді.
Жоғалған адамдар аймақта су тасқыны мен көшкін болған кезде су электр станциясының құрылыс алаңында болған. Олардың арасында Doosan Energy компаниясының алты қызметкері және Korea South-East Power компаниясының үш қызметкері бар.
Оңтүстік Корея тікұшағының бірі Непал билігінен ұшуға рұқсат алып, адамдар жоғалып кетті деп есептелетін аумақты зерттеді.
Жердегі іздеу жұмыстарының жүргізілуіне ауа райының қолайсыздығы мен шетелдік тікұшақтардың ұшуына шектеу қойылуы себеп болған. Оңтүстік Корея рұқсат алғаннан кейін дрондарды пайдалануды жоспарлап отыр.
Оңтүстік Корея шенеуніктері Непал билігімен байланыста және жергілікті әскерилер және полицияның көмегіне үміт артып отыр. Сарапшылар жоғалғандардың ықтимал қозғалысын анықтау үшін аман қалғандармен сұхбат жүргізіп жатыр.
Бұған дейін непалдық құтқарушылар тағы 10 оңтүстік кореялық азаматқа апат аймағынан қашуға көмектескен болатын.
Непалда әлі де көшкін қаупі бар екенін жазған едік.