Nestlé, Danone және Lactalis уытты затқа байланысты сүт қоспаларын кері қайтарып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Nestlé, Danone және Lactalis компаниялары уытты церулидпен ластану қаупіне байланысты балаларға арналған сүт қоспаларының бірқатар партиясын әлем бойынша кері қайтарып алуға мәжбүр болды, деп хабарлайды Euronews.
Әлемдегі ең ірі үш сүт өнімдері концерні анықталған церулид ластануынан кейін балаларға арналған сүт қоспаларының ірі партияларын нарықтан алып тастады. Церулид – құсу, іш өту және іштің ауыруын туындатуы мүмкін уытты зат.
Ластанудың көзі Қытайдағы арахидон қышқылы (ARA) майын жеткізетін жалғыз жеткізушімен байланысты. Бұл компонент премиум санаттағы балалар тағамы үшін аса маңызды ингредиент саналады.
Lactalis компаниясы 18 елде таратылған Picot брендіне тиесілі балалар сүт қоспасының алты партиясын кері қайтарып жатқанын мәлімдеген соңғы компания болды.
Аталған партиялар 2025 жылғы қаңтардан бері сатылып келген, жарамдылық мерзімі 2027 жылғы наурыз айына дейін белгіленген.
«Хабарлама алынғаннан кейін және тиісті ингредиент жеткізушісінен сұратылған талдаулармен қатар, LNS (Lactalis Nutrition Santé) ықтимал әсерге ұшыраған өнімдерді бағалау үшін аккредиттелген тәуелсіз зертханада тестілеуді дереу бастады», – деді Lactalis өкілдері.
Компания бұл ақпараттың жас балалары бар ата-аналарды алаңдатуы мүмкін екенін толық түсінетінін атап өтті. Сонымен қатар қазіргі кезеңде Франция билігі аталған өнімдерді тұтынуға байланысты шағымдар немесе өтініштер түспегенін хабарлаған.
Danone компаниясында кері қайтарып алу ауқымы әзірге шектеулі. Сингапурдың Азық-түлік агенттігінің сұрауы бойынша Таиландта өндірілген бір ғана партия нарыққа шығарылмай тұрып алынып тасталған.
Ал Nestlé бұл процесті алғашқылардың бірі болып бастап, Нидерландтағы кәсіпорындарының бірінде ластану анықталғаннан кейін 60-тан астам елде өз өнімдерін кері қайтарып алды.
Компанияның ерікті түрде жүргізген кері қайтарып алу шарасы оның тарихындағы ең ауқымды науқандардың біріне айналып, SMA, Beba, Guigoz және Alfamino брендтерін қамтыды.
«Өнім қауіпсіздігі мен барлық сәбилердің әл-ауқаты – біздің басты басымдығымыз», – деді Nestlé компаниясы кері қайтарып алу туралы хабарлама жасағаннан кейін.
«Бұл жаңалық алаңдаушылық тудыруы мүмкін екенін түсінеміз және бүкіл процесс барысында ата-аналар мен қамқоршыларға нақты әрі ашық ақпарат беруге, сондай-ақ қолдау көрсетуге міндеттенеміз», – деп қосты компания өкілдері.
Алайда тұтынушылар құқығын қорғау ұйымдары бұл процестің ашықтығына күмән келтіріп, Nestlé-ге қарсы құқықтық шағымдар түсіруді жоспарлап отырғанын мәлімдеді. Олар компанияны өнімнің қадағалану деңгейінің жеткіліксіздігі мен жұртшылықты дер кезінде ескертпеу міндетін кеш орындады деп айыптады.
Foodwatch Netherlands жүргізген зерттеуге сәйкес, Nestlé мәселені алғаш рет 2025 жылғы желтоқсан айының басында растаған. Алайда өнімді кері қайтарып алу туралы жария хабарламалар тек қаңтардың алғашқы аптасында ғана жасалған.
Nestlé қазіргі уақытқа дейін аталған өнімдерге байланысты ауру жағдайлары тіркелмегенін мәлімдеді.
Бұған дейін Nestle өнімдері Қытайда сапа бақылауынан өтетіні хабарланған болатын.