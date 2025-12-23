Нетаньяху Иранды Израильге қарсы әрекет етсе, қатаң жауап қайтарылатынын ескертті
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Израиль оқиғаның кез келген өрбуіне дайын екенін және АҚШ президентімен Иранның ядролық бағдарламасын талқылауға ниетті екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Израиль Иранның жақында өткізген әскери жаттығуларынан хабардар екенін және жағдайды мұқият бақылап отырғанын мәлім етті. Ол бұл туралы дүйсенбі күні Иерусалимде Грекия премьер-министрі Кириакос Мицотакис және Кипр президенті Никос Христодулидиспен бірлескен баспасөз конференциясында хабарлады.
— Біз мұны бақылап, барлық қажетті дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мен Иранға анық айтқым келеді: Израильге қарсы кез келген әрекет өте қатаң жауаппен қайтарылады, — деп атап өтті Нетаньяху.
Оның айтуынша, Тегеранның ядролық қызметі Израиль премьер-министрінің Вашингтонға алдағы сапары кезінде АҚШ президенті Дональд Трамппен талқыланатын тақырыптардың бірі болады.
Нетаньяху соңғы шиеленістерге қарамастан, Израиль Иранмен қақтығысқа ұмтылмайтынын және аймақтағы тұрақтылық пен қауіпсіздікке мүдделі екенін атап өтті.
Бұған дейін Иран БАҚ-тары елдің бірнеше қаласында зымыран жаттығулары өткенін хабарлаған болатын. Батыс елдері Иранның зымырандық мүмкіндіктерін Таяу Шығыстағы жағдайды тұрақсыздандыруға қабілетті фактор ретінде қарастырады, ал Тегеран ядролық қару жасау ниетін жоққа шығарып отыр.
Кездесу барысында Израиль, Грекия және Кипр көшбасшылары сондай-ақ қауіпсіздік және энергетика саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге, соның ішінде Шығыс Жерорта теңізі мен Еуропа арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған инфрақұрылым мен энергетикалық жобаларды дамытуға келісті.
Together, we bring stability through strength, prosperity through strength, and most important, peace through strength.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 22, 2025
I wish you all Happy Holidays. Thank you. pic.twitter.com/OZdpmxBC86
The Times of Israel атап өткендей, Грекия, Кипр және Израиль арасындағы оныншы үшжақты саммит Афины, Никосия және Тель-Авивтің Шығыс Жерорта теңізінде жедел әрекет ету күштерін құру мүмкіндігін зерттеп жатқаны туралы хабарламалар аясында өтті. Бұл талқылаулар Грекияның аймақта Түркияның әскери қатысуы мен ықпалының кеңеюіне қатысты алаңдаушылығының артуынан туындап отыр.
Саммитте сөз сөйлеген Нетаньяху аймақтық қауіпсіздік мәселесіне де тоқталды, ол Анкараны тікелей атаған жоқ, бірақ кейбір мемлекеттің өз ықпалын арттыру әрекеттерін айқын меңзеді.
— Біздің барлық елімізді бұрын әртүрлі империялар жаулап алған, бірақ батылдық пен құрбандықтың арқасында біз қазіргі заманда тәуелсіздікке қол жеткіздік. Империяларды қалпына келтіруді және біздің жерлерімізге үстемдік етуді армандайтындарға айтарым — ол туралы ұмытыңыздар. Бұл болмайды, — деп мәлімдеді ол.
Израиль премьер-министрінің айтуынша, Израиль, Грекия және Кипр өз қауіпсіздігін өздігінен қамтамасыз ете алады, ал үшжақты ынтымақтастықты тереңдету бұл әлеуетті одан әрі арттырады.
Бұған дейін Израиль Ливан аумағындағы «Хезболла» нысандарына соққы жасағаны белгілі болды.
Сондай-ақ АҚШ сенаторы ХАМАС пен Хезболланың қайта қаруланып жатқанын мәлімдеді.