Нетаньяху Израиль президентінен кешірім сұрады
АСТАНА. KAZINFORM – Бірқатар сыбайлас жемқорлық ісі бойынша тергеліп жатқан Израиль премьер-министрі ел президенті Ицхак Герцогке ресми өтініш жіберіп, өзіне кешірім жасауды сұрады, деп хабарлайды DW.
Президент кеңсесінің мәліметі бойынша, өтініш екі құжаттан тұрады: премьер-министрдің адвокаты Амит Хадад қол қойған 111 беттік өтініш және Биньямин Нетаньяху жеке қол қойған хат.
Герцогтің кеңсесі құжаттардың президент кеңсесінің Заң бөліміне берілгенін, сол жерден олар Израиль Әділет министрлігіне жіберілетінін мәлімдеді. Тиісті департамент «барлық министрлік органының пікірін жинап, содан кейін олардың ұсыныстарын Президент кеңсесіндегі Заң кеңесшісіне жібереді», ол соңғы шешімді қабылдайды.
2019 жылы Нетаньяхуға сыбайлас жемқорлық, алаяқтық және билікті теріс пайдалану бойынша үш айып тағылды. Бұған миллиардер достарынан бағалы сыйлықтар алу және БАҚ магнаттарына жағымды ақпарат беру үшін көмек көрсету кіреді. Нетаньяху өзіне қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша куәлік берген алғашқы Израиль премьер-министрі болды. Ол айыптауларды жоққа шығарады.
2025 жылдың қазан айында АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль парламентінде сөйлеген сөзінде Израиль премьер-министріне кешірім жасауды ұсынды. Қараша айының басында жергілікті БАҚ президент Герцогтің Трамптан Нетаньяхуға кешірім жасауды ұсынған ресми хат алғанын хабарлады.
Израиль президенті Нетаньяхуға рақымшылық жасау мүмкіндігі туралы айтты.