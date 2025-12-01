KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:29, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    NHK: Жапонияның болат құю зауытында жарылыс болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Жапонияның Хоккайдао аралындағы Муроран қаласындағы Nippon Steel болат құю зауытында жарылыс болды. Бұл туралы NHK-ға сілтеме жасап ТАСС хабарлайды.

    Үндістанның Тамилнад штатындағы жарылыс
    Фото: eadaily.com

    Агенттік келтірген мәліметтерге қарағанда, жарылыстан соң өрт шыққан. 1 желтоқсандағы мәліметтер бойынша өрт сөндіріліп жатқан. Зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ.

    Кәсіпорын қаланың өнеркәсіп ауданында орналасқан.

    Осыған дейін Пәкістанда желім зауытындағы жарылыстан 16 адам мерт болғаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Жапония Жарылыс Әлем
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар