Нидерланд Орталық банкінің басшысы елдегі инфляцияға байланысты мәлімдеме жасады
АСТАНА. KAZINFORM – Нидерланд еліндегі инфляция еуроаймақтағы орташа көрсеткішпен салыстырғанда тұрақты жоғары болып отыр, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
– Бағаның өсуін бәсеңдету және бір мезгілде экономикалық өсуді ынталандыру үшін Нидерланд мемлекетінің жаңа үкіметіне бірқатар мәселені шешуге тура келеді, - деп болжайды елдің орталық банкінің (De Nederlandsche Bank (DNB)) президенті Олаф Слайпен жергілікті БАҚ өкілдеріне берген сұхбатында.
Бірнеше жыл бұрын байқалған өте жоғары инфляция қазіргі уақытта артта қалды.
Дегенмен, еуроаймақтағы инфляция шамамен 2%-ға қайта оралса, Нидерландта ол шамамен 3%-ды құрайды. Вашингтонда өткен Халықаралық валюта қорының (ХВҚ) жыл сайынғы отырысында О.Слийпен қыркүйекте аталған мемлекетте де инфляцияның аздап өскенін атап өтті.
DNB президентінің айтуынша, айырмашылықты тек жалақының өсуіне немесе жанармай бағасына қарау арқылы түсіндіруге болмайды, бірақ Нидерланд кең мағынада тапшылықпен күресуде «және бұл инфляциялық қысымды тудырады».
– Бізде өте тығыз еңбек нарығы бар. Жетіспеушілік (өндіріс) ғарышты пайдаланумен, сондай-ақ азот қуаты сияқты факторлармен байланысты екенін айта кеткен жөн. Көптеген қосымша шығын, сайып келгенде, тапшылық пен ресурс жетіспеушілігіне байланысты болып отыр. Өйткені, біз шағын мемлекетпіз, - деді ол.
Слайпен жаңа министрлер кабинетіне осы тапшылық мәселесін шешуге кеңес береді. Мысалы, ол Нидерландыдағы өндірісті жеңілдетуді ұсынады.
– Бұл адамдарды жұмысқа алу оңайырақ болса, бақылаушы органдар аз болса немесе зауыт салу оңайырақ болса мүмкін. Сонда баға төмендейді, - деп атап өтті ол.
Бұған қоса, шілдеде қызметіне кіріскен Орталық банк басшысының сөзінше, толық емес жұмыс күнімен жұмыс істейтін қызметкерлерді ұзағырақ жұмыс істеуге ынталандыратын саясатты әзірлеу пайдалы болуы мүмкін.
Бұл еңбек нарығындағы шиеленісті азайтуға көмектеседі. Слейпен сондай-ақ Брюссель Бірыңғай нарықты, Капитал нарықтары одағын және Банк одағын құруды түпкілікті аяқтаса, бәрі ойдағыдай болар еді деп есептейді. Бұл стартаптарға тиімдірек жұмыс істеу жолдарын дамытатын қаржыландыруды жеңілдетуге көмектеседі.
Нидерланд Ұлттық банкінің басшысы Амстердам жұмыс күші тапшылығы мәселесін шешсе, инфляция ақыры төмендейді деген болжам жасады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Нидерланд мемлекетінде коалиция ыдырағаннан кейін кезектен тыс сайлау өтетінін хабарлаған едік.