Нидерландта ChatGPT көмегімен қиылған неке жарамсыз деп танылды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың 19 сәуірінде некесін қидыратын жұп достарын шақырып, рәсімді өткізуді өтінген. Құрбысы көп ойланбастан мәтінді ChatGPT көмегімен жасап шыққан, деп хабарлайды DW.
Мысалы, рәсімде мынандай сұрақ та қойылған: «Сіз бір-біріңізді қолдауға, әзілдесіп тұруға, қиын сәттерде бірге болуға ант етесіз бе?». Алайда жасанды интеллект ең маңызды пунктті ұмытып кеткен — жұп бір-бірін заңды түрде жұбай ретінде мойындайтынын және барлық құқықтық міндеттемелерді орындайтынын көрсетуі керек еді. Ал бұл пункттерсіз Нидерландта неке жарамсыз саналады.
Нәтижесінде, рәсімді қарапайым өткізу жұпқа қымбатқа түсті: прокуратура сотқа некені жою туралы өтінішпен жүгінді.
Жұп прокуратураның өтінішіне қарсы шағым түсіруге тырысқан, өйткені ресми тіркеуші рәсімде болған, тіпті ChatGPT мәтінін естіп тұрған, бірақ қарсылық білдіріп, араласпаған. Дегенмен, сот қатал болды:енді заңды ерлі-зайыпты болу үшін жұпқа некені қайта қидыру қажет болады.
