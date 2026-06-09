Нидерландыда қолдан өсірілетін ет фермасы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Нидерландтың Схиплёйден қаласында әлемдегі алғашқы қолдан ет өсіретін ферма ашылды. Кәсіпорында жануарлар сойылмайды, деп жазады NL Times.
Фермада ет жануар тінінен алынған үлгі негізінде биореакторларда өсіріледі. Арнайы резервуарларда қажетті температура, қоректік заттар мен оттегі деңгейі реттеліп отырады. Қазіргі уақытта қондырғы сынақ кезеңінде жұмыс істеп тұр.
Жобаға South Holland провинциясы 500 мың еуро инвестиция бөледі. Әзірге қолдан өсірілген етті European Union аумағында сатуға рұқсат жоқ. Фермерлердің айтуынша, мұндай өнім дәстүрлі мал шаруашылығын алмастырмайды, тек қосымша қызмет бағытына айналады.
Қазір мамандар өндіріс жүйесін сынақтан өткізіп, оның шығындары мен өндірістік көлемін бағалап жатыр. Ал толыққанды жұмыс істейтін ферманы 2028 жылға қарай іске қосу жоспарланған.
Айта кетейік, Қазақстан Индонезияға ет, ет консевілері мен астық экспортының көлемін арттырмақ.