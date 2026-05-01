    Нидерландта корольдің отбасы мүшелеріне қастандық жасамақ болды деген күдікпен ер адам ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM - Нидерландтың құқық қорғау органдары корольдің отбасы мүшелеріне — ханшайымдар Катарина-Амалия мен Алексияға қастандық жасамақ болды деген күдікпен 33 жастағы ер адамды ұстады, деп хабарлайды Kazinform-ның Еуропалық одақтағы меншікті тілшісі.

    Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, тергеу материалдары мен прокуратура деректеріне сәйкес, күдікті биыл ақпан айында Гаага қаласында король Виллем-Александрдің қыздарына шабуыл жасауды жоспарлаған.

    Тінту барысында күдіктіден зорлық-зомбылық әрекеттеріне дайындалғанын растайтын айғақ заттар тәркіленді. Атап айтқанда, ханшайымдардың есімдері ойып жазылған екі балта және экстремистік ұрандар табылған.

    Сондай-ақ корольдің отбасы мүшелерінің есімдері көрсетілген және «Bloedbad» («қанды қырғын») деген сөз жазылған жазба анықталды.

    Нидерландта тақ мұрагеріне қатысты мұндай жағдай алғаш рет болып отырған жоқ.

    Бұған дейін ханшайым Катарина-Амалия ұйымдасқан қылмыстық топтар тарапынан төнген қауіпке байланысты Амстердам қаласындағы студенттік жатақханадан король сарайына қайта көшіп, күзет күшейтілген еді.

    Іс бойынша алдын ала тыңдау 4 мамыр, дүйсенбі күні Гаага сотында өтпек. Айта кетейік, бұл күн Нидерландтағы Ұлттық еске алу күнімен тұспа-тұс келеді.

    Король үйінің ресми өкілдері мен ел үкіметі әзірге егжей-тегжейлі түсініктеме бермей отыр. Олар корольдің отбасы мүшелерінің қауіпсіздігі арнайы қызметтердің бақылауында екенін атап өтті.

    27 сәуірде Мемлекет басшысы Нидерланд королін ұлттық мерекемен құттықтады. Қасым-Жомарт Тоқаев Виллем-Александрге алдағы қызметінде табыс тілеп, король отбасы мен Нидерланды халқына амандық пен бақ-береке тіледі.

     

    Айдар Оспаналиев
