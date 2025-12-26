KZ
    16:23, 26 Желтоқсан 2025

    Нигерия мен Конго Қазақстаннан спутник сатып алу үшін алдын ала төлем жасады

    АСТАНА. KAZINFORM – Нигерия мен Конго Қазақстаннан спутник сатып алу үшін алдын ала төлем жасады. Бұл туралы бүгін жыл қорытындысына орай БАҚ өкілдерімен кездескен Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев айтты.

    5 115 суток полета: спутник связи «Kazsat-2» 14 лет на орбите
    Фото: Сара Кабикызы/Kazinform

    - Бізде әлемдегі ең үлкен ғарыш айлағы – Байқоңыр орналасқан. Airbus-пен ынтымақтастықта «Ғалам» құрастыру-сынау кешені бар. Онда қазақстандық спутниктерді өндіреміз. Бұл бізге өзіміздің халықаралық спутниктік тобымызды дамытуға мүмкіндік береді. Бүгінде Қазақстан үшін жерді қашықтан зондтау 3 спутнигін жасау бағытында жұмыс істеп жатырмыз. – деді ол.

    Оның айтуынша, Қазақстан спутниктерін өзге елдерге экспорттау үшін де бірнеше келісімшарт жасалған.

    - 2025 жылы Конгомен және Нигериямен экспорттық келісімшарт жасалды. Бүгінде біз аталған спутниктер үшін алдын ала төлем алдық. Яғни, бұл тарихи оқиға деп санаймын, - деді Жаслан Мәдиев.

    Бұған дейін Монғолия және Конго Республикасымен бірлескен спутниктер жасау туралы нақты келісімдерге қол жеткізілгенін жазған едік. 

