Нигерия президенті қауіпсіздік саласында төтенше жағдай жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Нигерия президенті Бола Тинубу сәрсенбі күні бүкіл елде қауіпсіздік саласында төтенше жағдай жариялады. Бұл шешім елдегі террористік актілер мен адам ұрлау оқиғаларының жиілеуімен байланысты, деп хабарлайды Синьхуа.
Өз мәлімдемесінде Бола Тинубу полиция мен әскер қауіпсіздік жағдайына байланысты қосымша қызметкерлерді тартатынын айтты.
Президенттің сөзінше, полиция қатарына қосымша 20 мың қызметкер алынатын болады.
— Бұл еліміздегі төтенше жағдай, және біз жағдайға жауап ретінде қосымша күштерді орналастырып жатырмыз, әсіресе қауіпті аудандарда, — деді ол.
Б. Тинубу Ұлттық жастар қызмет корпусының лагерьлерін уақытша оқу базалары ретінде пайдалануға рұқсат берді және VIP-қауіпсіздік бөлімдерінен шығарылған офицерлерге дереу қарқынды қайта даярлықтан өтуін тапсырды.
Сонымен қатар, ол арнайы полицияға орман күзеті қызметкерлерін елдің қауіпті аймақтарындағы орман-тоғайларға дереу жіберуді және қосымша мамандар тартуды тапсырды. Мақсат — ормандарда жасырынған террористер мен бандиттерді анықтап, олардың жасырынуына жол бермеу.
Еске салсақ, 18 қарашада Нигерияда содырлар 25 оқушы қызды ұрлап, мұғалімін өлтіріп кеткен еді.
Кейіннен қарулы адамдар тағы 300-ден астам баланы ұрлап кеткені анықталды.
Бұдан бұрын Нигерия президенті Бола Тинубу жексенбі күні өткен аптада елдің орталық өңірінде ұрланған 89 адамның бостандыққа шыққанын ресми түрде растады.