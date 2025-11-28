KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:47, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Нигерия президенті қауіпсіздік саласында төтенше жағдай жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM — Нигерия президенті Бола Тинубу сәрсенбі күні бүкіл елде қауіпсіздік саласында төтенше жағдай жариялады. Бұл шешім елдегі террористік актілер мен адам ұрлау оқиғаларының жиілеуімен байланысты, деп хабарлайды Синьхуа.

    Нигерия
    Фото: Синьхуа

    Өз мәлімдемесінде Бола Тинубу полиция мен әскер қауіпсіздік жағдайына байланысты қосымша қызметкерлерді тартатынын айтты.

    Президенттің сөзінше, полиция қатарына қосымша 20 мың қызметкер алынатын болады.

    — Бұл еліміздегі төтенше жағдай, және біз жағдайға жауап ретінде қосымша күштерді орналастырып жатырмыз, әсіресе қауіпті аудандарда, — деді ол.

    Б. Тинубу Ұлттық жастар қызмет корпусының лагерьлерін уақытша оқу базалары ретінде пайдалануға рұқсат берді және VIP-қауіпсіздік бөлімдерінен шығарылған офицерлерге дереу қарқынды қайта даярлықтан өтуін тапсырды.

    Сонымен қатар, ол арнайы полицияға орман күзеті қызметкерлерін елдің қауіпті аймақтарындағы орман-тоғайларға дереу жіберуді және қосымша мамандар тартуды тапсырды. Мақсат — ормандарда жасырынған террористер мен бандиттерді анықтап, олардың жасырынуына жол бермеу.

    Еске салсақ, 18 қарашада Нигерияда содырлар 25 оқушы қызды ұрлап, мұғалімін өлтіріп кеткен еді.

    Кейіннен қарулы адамдар тағы 300-ден астам баланы ұрлап кеткені анықталды.

    Бұдан бұрын Нигерия президенті Бола Тинубу жексенбі күні өткен аптада елдің орталық өңірінде ұрланған 89 адамның бостандыққа шыққанын ресми түрде растады.

    Тегтер:
    Африка Әлем жаңалықтары Нигерия
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар