Нигерияда кеме аударылып, 25 адам мерт болды
АСТАНА. KAZINFORM – Нигерияның солтүстік-шығысындағы Йобе штатында жолаушылар кемесі аударылып, 25 адам мерт болды, деп хабарлайды Anadolu Ajansı.
Бұл туралы Йобе штатының төтенше жағдайларды басқару агенттігінің бас хатшысы Мохамед Годже мәлім етті.
Оның сөзінше, сол күннің алдында кешкісін Йобе штатынан жолаушыларды тасымалдап келе жатқан кеме Нгуру өзенінде аударылып қалды.
Годже оқиғадан соң 13 адамды құтқару мүмкіндігі туғанын айтты. Алайда 14 адам бұрынғысынша із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Іздеу-құтқару жұмыстары әлі жүріп жатыр.
Кемелер жиі апатқа ұшырап жататын Нигерияда 2025 жылдың 10 қыркүйегінде осы тектес оқиғалардың алдын алу үшін ел бойынша лицензиясы жоқ кемелерді пайдалануға тыйым салынған.
Осыған дейін Нигерияда жолдағы миналардың жарылуы салдарынан тоғыз адам қаза тапқаны туралы жаздық.