Нигерияда жанармай тасымалдайтын көлік жарылысынан 35 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Нигерияның орталығындағы Нигер штатында жанармай тасымалдайтын көлік жарылысы салдарынан кемінде 35 адам қаза тауып, 46 адам жарақат алды, деп хабарлайды Синьхуа.
Жол қауіпсіздігі бойынша Федералды корпус секторының командирі Айшату Саадуның айтуынша, жарылыс Катча ауданының Эсса ауылында көлік аударылғаннан кейін болған.
«Кейбір тұрғындар төгілген жанармайды құйып алуға әрекеттенген сәтте жарылыс орын алды. Көптеген адамдар ауыр күйік жарақатын алған», – деді ол.
Полицияның алдын ала тергеу нәтижесінде апаттың жүргізушінің көлікке ие бола алмауынан орын алғаны анықталды.
Нигер штатының губернаторы Мохаммед Умар Баго сейсенбі кешкісін жасаған мәлімдемесінде бұл оқиғаны «халық пен билік үшін аса ауыр әрі қайғылы жағдай» деп атап өтті.
«Бұл штат тарихындағы тағы бір күйзелісті және жүрек ауыртқан оқиға болды. Қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтамыз», – деді губернатор.
Қазіргі таңда жарылыстың салдарын жою және зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жұмыстары жүргізіліп жатыр.
