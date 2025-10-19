No Kings: дәл осындай ұранмен АҚШ-та Трамптың саясатына қарсы акция өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың барлық штатында президент Дональд Трамптың саясатына қарсы No Kings («Патшаларға жол жоқ») атты топтың наразылық акциялары өтті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі шетел БАҚ-тарына сілтеме жасап.
The Guardian басылымының мәліметінше, қарсылық акциялары 1 қазаннан бері жалғасып жатқан үкімет жұмысындағы ішінара тоқтау (шатдаун) және көші-қон саясатына қарсы наразылықтар аясында өтіп жатыр.
Наразылық білдірушілер ұлттық тулар мен «Патшаларға жол жоқ», «Миллиардерлер АҚШ-ты құртып жатыр» деген жазулары бар плакаттар ұстап шыққан. Олардың айтуынша, қазіргі мемлекет басшысының саясаты елді авторитарлық басқаруға алып келе жатыр.
No Kings ұйымының ресми сайтында жарияланған мәліметке сәйкес, ел бойынша 2700-ден астам жерде іс-шара өткізу жоспарланған. Ұйымдастырушылар бұл наразылықтарға 1 миллионнан астам адам қатысады деп болжап отыр.
Ал ТАСС агенттігі соңғы ақпаратқа сүйеніп, наразылық шерулеріне шамамен 7 миллион адам қатысқанын жазды. Акцияны ұйымдастырушылардың мәліметінше, америкалықтар 2 700-ден астам қалада көшеге шыққан.
«Бүгін АҚШ тарихындағы ең ірі біркүндік наразылық шараларының бірі өтті — шамамен 7 миллион америкалық жиналды. Бұл маусым айымен салыстырғанда 2 миллион адамға көп. 2 700-ден астам қалада No Kings қозғалысының бейбіт шеруіне шыққан халық авторитаризмге қарсы күш біріктіріп, бұл ел патшаларға емес, халыққа тиесілі екенін мәлімдеді», делінген ресми мәлімдемеде.
No Kings қозғалысының алдыңғы наразылық шаралары 14 маусымда, Дональд Трамптың туған күнінде және Вашингтонда өткен әскери шеру кезінде ұйымдастырылған. Ол кезде АҚШ қалаларында кемінде 2 100-ден астам акция өтіп, шамамен 5 миллион адам қатысқан.
Еске сала кетейік, тамыз айында АҚШ астанасында қоғамдық қауіпсіздік саласында төтенше жағдай енгізіліп, нәтижесінде 465 адам ұсталған.