04:45, 08 Қараша 2025 | GMT +5
Нобель сыйлығының лауреаты Джеймс Уотсон қайтыс болды
АСТАНА. KAZINFORM — Физиология және медицина бойынша Нобель сыйлығының лауреаты, ДНҚ құрылымын ашқан Джеймс Уотсон 98 жасында қайтыс болды. Бұл туралы Belta агенттігі хабарлады.
Уотсонның ұлының айтуынша, ғалым өзіне қойылған диагноздан кейін аз уақыттың ішінде Нью-Йорктегі хосписте қайтыс болған.
1953 жылы Джеймс Уотсон британдық биофизик Фрэнсис Крикпен бірге ДНҚ молекуласының құрылымын сипаттады. Бұл жаңалық молекулалық биология мен молекулалық генетиканың, сондай-ақ заманауи медицина мен биотехнологияның дамуына зор үлес қосты.
Айта кетейік, биыл Физиология және медицина саласындағы Нобель сыйлығы иммунитет жүйесін зерттегендерге берілді.