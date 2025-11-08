KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    08 Қараша 2025

    Нобель сыйлығының лауреаты Джеймс Уотсон қайтыс болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Физиология және медицина бойынша Нобель сыйлығының лауреаты, ДНҚ құрылымын ашқан Джеймс Уотсон 98 жасында қайтыс болды. Бұл туралы Belta агенттігі хабарлады.

    Нобель сыйлығының лауреаты Джеймс Уотсон қайтыс болды
    Фото: Belta

    Уотсонның ұлының айтуынша, ғалым өзіне қойылған диагноздан кейін аз уақыттың ішінде Нью-Йорктегі хосписте қайтыс болған.

    1953 жылы Джеймс Уотсон британдық биофизик Фрэнсис Крикпен бірге ДНҚ молекуласының құрылымын сипаттады. Бұл жаңалық молекулалық биология мен молекулалық генетиканың, сондай-ақ заманауи медицина мен биотехнологияның дамуына зор үлес қосты. 

    Айта кетейік, биыл Физиология және медицина саласындағы Нобель сыйлығы иммунитет жүйесін зерттегендерге берілді.

    Динара Маханова
