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    Норвегия королі Хокон VIII парламентте ант берді

    АСТАНА. KAZINFORM - Норвегия королі Хокон VIII ел парламентінде ант берді. Салтанатты рәсім кезінде қатысушылар король Харальд V бір минут үнсіздікпен еске алды, деп хабарлайды NRK телеарнасы.

    Король Норвегии Хокон VIII принес присягу
    Фото: AP Photo

    — Норвегия Корольдігін оның Конституциясы мен заңдарына сәйкес басқаруға уәде беремін және ант етемін. Патшайым екеуміз ел мен халық алдындағы міндетімізді орындауға дайын екенімізді растаймыз, — деп келтіреді телеарна Норвегия монархының сөзін.

    Корольден кейін парламент төрағасы Масуд Гарахани сөз сөйлеп, Харальд V еске алуға бір минут үнсіздік жариялады.

    Король Норвегии Хокон VIII принес присягу
    Фото: Mosvold Larsen/AP/TASS

    Ол жаңа монархтан үлкен үміт күтетіндерін атап өтті.

    — Корольдің бұл үмітті ақтауға айрықша қабілеті бар, — деді Гарахани.

    Салтанатты рәсім барысында қатысушылар Норвегияның мемлекеттік әнұранын орындады.

    Норвегия королі Харальд V 89 жасында қайтыс болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев оның қазасына байланысты көңіл айтты.

    53 жастағы Хокон VIII әкесі Харальд V қайтыс болғаннан кейін король атанды. Харальд V Норвегия тағына 1991 жылы отырған.

    Ант Норвегия Әлем
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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