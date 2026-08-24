KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Норвегия королінің денсаулығы күрт нашарлады

    АСТАНА. KAZINFORM — Норвегия королі Харальд V-нің денсаулығы демалыс күндері күрт нашарлаған, деп хабарлайды NRK.

    Норвегия королінің денсаулығы күрт нашарлады
    Фото: NRK

    — Ұлы Мәртебелі Корольдің денсаулығы демалыс күндері нашарлады. Қан құрамынан бактериялық инфекция анықталуына байланысты монархқа бактерияға қарсы ем тағайындалды, — делінген хабарламада.

    Сонымен қатар король сарайы мемлекет басшысының жалпы жағдайы тұрақты екенін және жүргізіліп жатқан емнің оң нәтиже беріп жатқанын атап өтті.

    Қазіргі уақытта Харальд V 89 жаста. Ол Еуропада билік етіп отырған ең жасы үлкен мемлекет басшысы. Король 17 тамызда жұқпалы ауруға және гемолитикалық анемиядан туындаған асқынуларға байланысты ауруханаға жатқызылған.

    Айта кетейік, 90-ға таяған норвегиялық монарх бұған дейін Испанияның Тенерифе аралында инфекция мен сусыздану салдарынан ауруханаға жатқызылды.

    Әлем жаңалықтары Норвегия Әлем Аурухана Қария
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Авторлар