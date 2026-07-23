Нотасыз орындалған 110 ән: Жамбыл облысының әншісі әлемдік рекордқа үміткер
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысының әншісі Бақыт Шағырбаев 110 әнді нотасыз әрі фонограммасыз орындап, баянмен 6 сағат 40 минут бойы үздіксіз өнер көрсетті. Оның нәтижесі бір ай бұрын Семейде тіркелген көрсеткіштен асып түсті. Дегенмен рекордтың ресми мәртебесі GBR комиссиясы растағаннан кейін ғана беріледі.
Жаңа рекорд орнату әрекеті 22 шілде күні Тараз қаласында өтті. Өтінім талаптарына сәйкес, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақыт Шағырбаев 6 сағаттан астам уақыт бойы баянмен өзін-өзі сүйемелдеп, 110 әнді үздіксіз орындауы тиіс болды. Өнер көрсету кезінде нота, мәтіндер, телесуфлер, фонограмма немесе хордың көмегін пайдалануға рұқсат берілмеді. Музыкант тек өз дауысына, аспабына және жадына ғана сүйенді.
Ол әр әнді орта есеппен 3–4 минуттан орындады. Мұндай марафон әншінің дауысына, жадына, қолының төзімділігіне және жалпы физикалық дайындығына үлкен сынақ болды.
Бақыт Шағырбаев үшін негізгі бағдар ретінде Қайрат Қабышаевтың көрсеткіші алынды. Ол 2026 жылғы 10 маусымда Семей қаласында 102 дәстүрлі қазақ әнін орындаған болатын. GBR деректеріне сәйкес, оның өнер көрсетуі 5 сағат 37 минутқа созылып, нотасыз, мәтіндік көмекшілерсіз, телесуфлерсіз және фонограммасыз өткен. Бұл жетістік бір орындаушының дәстүрлі қазақ әндерін ең көп әрі үздіксіз орындауы номинациясы бойынша тіркелген.
Осылайша, Бақыт Шағырбаев алдыңғы нәтижеден 8 әнге артық орындап, өнер көрсету ұзақтығын бір сағаттан астам уақытқа ұлғайтты.
Бұған дейін, 2025 жылы елордалық «Қорқыт» этноансамблі нотасыз және дирижерсіз 4 сағат 20 минут ішінде 80 шығарманы орындаған болатын. Алайда ол ансамбльдік номинация болса, Бақыт Шағырбаевтың қазіргі әрекеті баянмен өзін-өзі сүйемелдей отырып, жеке орындау санатына жатады.
Бақыт Шағырбаев Қаратау бөктеріндегі Тамды ауылында дүниеге келген. Әкесі сырнай тартып, ата-анасы бірге ән айтатын. Алғашында домбыра шертуді меңгергенімен, кейін баянның сүйемелімен ән айтуға қызығып, содан бері бұл аспаптан қол үзбей келеді.
Айта кету керек, GBR — жетістіктерді тіркейтін дербес ұйым. Оның ресми сайтындағы мәліметке сәйкес, өнер көрсету аяқталғаннан кейін сарапшылар бейнежазбаларды, құжаттарды, куәгерлердің айғақтарын және басқа да материалдарды жан-жақты зерттейді.
Сондықтан марафон сәтті аяқталғанымен, Бақыт Шағырбаевтың рекорд иесі ретіндегі ресми мәртебесі GBR комиссиясы нәтижені қарап, растағаннан кейін ғана беріледі.
Еске салайық, қазақстандық оқытушы 5 сағатта 100-ден астам ән орындап, дүниежүзілік рекордтар кітабына енді.